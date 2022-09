Un Mérida ansioso por sumar de tres en tres recibe este sábado al Unionistas

La quinta jornada en Primera Federación arranca a las 17.00 horas con un Mérida-Unionista que se prevé bastante igualado, a pesar de que sean dos equipos con estilos distintos. La igualdad aparece porque ninguno de los dos sabe lo que es ganar todavía, pues el bagaje emeritense es el de un empate y dos derrotas, mientras que los salmantinos, con un partido más, tienen dos empates.

Los de Juanma Barrero llegan después de igualar en La Línea para estrenar su casillero de puntos, aunque todavía no lo ha hecho en el de goles, por eso «es donde más estamos trabajando», reconoce el entrenador. «Estamos teniendo esas ocasiones de gol, no están entrando, es cuestión de que entre la primera. No hay mal ni bien que duren para siempre. Va a haber momentos en los que veamos puerta con facilidad y en otros nos va a costar. Estamos trabajando mucho para encontrar ese acierto y lo vamos a encontrar».

La buena noticia de previa es que Nando Copete está recuperado del esguince de rodilla que le impidió jugar la semana pasada. El jueves trabajó en el césped y el entrenamiento del viernes lo ha completado con el resto del grupo, lo cual no quiere decir que sea de la partida pues «lleva diez días sin entrenar con el grupo, está dentro de lo bien que se puede estar». Más allá de si sale o no de inicio, Barrero recalca que «este equipo tiene que marcar las diferencias con la gente que sale del banquillo. El otro día en La Línea la gran diferencia es lo que aportaron nuestros cambios. A veces giran los partidos hacia nosotros». El resto del plantel están «todos disponibles, concienciados, concentrados e ilusionados de volver a jugar en el Romano con la ansiedad de ganar».

Con respecto al Unionista, el técnico romano lo define como un rival «complicado. Al igual que a la Balona y a nosotros, les está faltando acierto, pero todos están muy bien armados con su estilo, el acierto marca ganar o perder. Es un equipo que juega bastante directo, bien en las segundas jugadas, tiene buenas bandas, y llega con mucha gente al área. Habrá que contrarrestar y tener el balón cuando podamos, buscar esa profundidad y ese acierto en el último toque». También pone como clave en el partido «el balón parado porque son potentes ahí».

Con respecto al once titular no se prevén grandes cambios, toda vez que no se espera que Copete salga de inicio después de su inactividad. La única modificación con respecto a la semana pasada podría llegar en el centro del campo con la vuelta de Meléndez para acompañar a Acosta en detrimento de Kamal.

Por su parte, el equipo salmantino no estará solo en la capital extremeña, pues llegará un autobús con aficionados además de otros en sus propios vehículos. Para este partido, Raúl Casañ, entrenador del Unionistas, no podrá contar con Ramiro, Borja Díaz ni con De Miguel.