El Mérida, de nuevo en casa, a pasar del gol a la victoria

El calendario ha querido que el Mérida juegue dos partidos consecutivos en casa. En el primero no pudo pasar del empate, aunque consiguió el primer gol de la temporada, «un peso que nos hemos quitado de encima», reconoce el entrenador romano, Juanma Barrero. Y este sábado, a partir de las 17.00 horas, tiene la oportunidad de conseguir la primera victoria de la temporada.

Para este encuentro los emeritenses se presentan con la única baja de Lluis Llácer: «Sufrió un pinchacito en el aductor, lleva arrastrando molestias en las últimas semanas y por eso debe parar», explica el técnico. Por otro lado, Fran Viñuela tuvo un golpe en la tibia, pero completó los entrenamientos del jueves y el viernes, lo que le hace estar disponible, aunque puede que no entre en el once titular, ocupando su posición Nando Copete.

Del resto se prevén pocos cambios, más allá de saber qué pareja de centrales va a elegir después del cambio de la semana pasada con la entrada de Bonaque por Erik Ruiz y que lo hizo tan bien, «aunque ya veníamos de que lo hiciera bien la otra pareja»; así cómo también ver las alternativas en el centro del campo, que son muchas las posibles y las ya utilizadas.

Barrero ya adelanta que el Pontevedra es un equipo que «evoluciona a través del balón. Todo lo intenta de manera asociativa, arriba tiene gente peligrosa a la espalda porque tiene mucha velocidad en los extremos». El propio entrenador pontevedrés, Antonio Fernández, afirma que «tenemos que ser protagonistas con el balón».

El plan del equipo gallego está bastante claro, lo que es una incógnita es el del cuadro romano. si como contra el Deportivo de la Coruña, bien ordenados atrás y saliendo en transiciones, tal y como también ocurrió la temporada pasada en casa del San Roque de Lepe, equipo que entrenaba el propio Antonio Fernández, y que terminó con victoria romana; o como en la primera mitad de hace una semana frente al Unionistas, presionando en bloque alto sin dejar salir al rival. Luego la segunda mitad fue muy diferente. «No me gustó porque se veía que no se hacía en bloque si no con decisiones individuales». Así que Barrero espera «momentos en los que la vamos a tener y ellos correrán detrás nuestra, y momentos en los que tendremos que sufrir. Lo que prefiero es que el equipo sepa interpretar cuándo hay que ir a presionar». Al final, la manera de hacerlo «es una mentira, lo que le gusta a la gente es ganar».

Por su parte, el cuadro gallego no podrá contar con el lateral izquierdo, Samu Araujo, ni con el centrocampista, Borja Domínguez, aunque recupera a Brais, que apunta a la titularidad.

Los de Fernández también son un recién ascendido y llevan conseguidos seis puntos, merced a una victoria y tres empates. A domicilio, empate a uno en Riazor y perdió dos a cero frente al Sanse. Su técnico reconoce que «fuera de casa siempre es más complicado». Espera poder aprovecharse de «las ansias del Mérida por conseguir la primera victoria y ante su público», aunque describe al cuadro emeritense como «un equipo camaleónico. Defensivamente muy serio, defiende muy bien su área, pero transiciona bien y sabe jugar con la pelota».