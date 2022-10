"Era buena, pero se enfrió la relación con el Cacereño"

Emiliano Gómez Tello (Cáceres, 18 de septiembre de 1968) es un histórico del Diocesano, en el que ejerce de todo, aunque oficialmente sea el vicepresidente y el delegado del primer equipo. En esta entrevista reflexiona sobre el pasado, presente y futuro colegial, al tiempo que expresa su malestar con el Cacereño y la federación por diferentes temas, el último de ellos que se haya adelantado el derbi local al día 15. Además, dice convencido que la del Dioce es la cantera que goza de una mejor salud en la región.

Ahora es delegado del primer equipo y vicepresidente, pero ha estado toda la vida en el Diocesano. ¿Soñó alguna vez con un club que tuviera equipo juvenil en la élite y uno senior en Segunda Federación?

Trabajando y perteneciendo a este club desde niño no se me pasó por la cabeza el que pudiéramos estar donde estamos. No lo había pensado, no. Somos un club humilde, de colegio, y creo que estar donde estamos supera todas nuestras expectativas.

¿En algún momento ha creído que no van a llegar a atender bien tantos frentes?

Nosotros somos los que somos. Siempre hemos dicho que somos una familia, y de hecho así es. Los que estamos ahí nos hemos criado en el colegio y somos los mismos, pero el club va creciendo. Tenemos que adaptarnos a las necesidades que nos piden, tanto el Segunda Federación como el juvenil de División de Honor, sin olvidarnos de todo lo demás en la cantera, que es mucho.

¿Están pagando la novatada en cuestiones de organización?

La novatada la estamos pagando ahora porque no tenemos unas instalaciones propias, con lo cual dependemos de muchas cosas. Estamos en una ciudad que no tiene campo municipal homologado, que eso también lo pagamos, y sobre todo a la hora de entrenamientos y organización porque no depende de nosotros. Cuento una anécdota: el otro día, en Segunda Federación ante el Melilla, los árbitros nos pidieron tres toallas, y tuvimos que ir a un ‘chino’ a comprarlas.

¿Saldarán bien la temporada en lo deportivo?

Confío muchísimo en nuestro cuerpo técnico. Se ha hecho un equipo, como siempre se suele hacer, muy competitivo. Aunque la liga es muy exigente, el equipo va a competir. Nuestra meta, está claro, es la de salvarnos. Esto se puede aplicar al juvenil. Creo que el nivel de la liga no es el de hace unos años y hay que adaptarse.

¿Y en lo económico, cómo está el club? ¿Es viable?

Gracias a las aportaciones de las instituciones y a los simpatizantes y patrocinadores que hemos conseguido, tenemos siempre en nuestra cabeza no gastar más de lo que ingresamos. Si tenemos 10 hemos de gastar 10, no podemos gastar 12. Creo que es viable… pero con cabeza.

En Segunda Federación coinciden con el otro club de la ciudad, el Cacereño. Tras un tiempo bueno, no parece que ahora pasen las relaciones por su mejor momento…

Nosotros siempre hemos querido llevarnos bien con el primer equipo de la ciudad, que siempre ha sido el Cacereño, pero bueno, ahora nos toca ser otro equipo de la ciudad que juega en la misma categoría y las relaciones no tendrían que ser malas. Tendríamos que tener muy buena relación. Por lo que sea, no lo sé, se han enfriado, porque hasta el año pasado nos llevábamos bastante bien. Era buena, pero se enfrió la relación, y espero que vuelva otra vez a arreglarse.

¿Esto ocurrió por algo relacionado con los juveniles?

La verdad es que el primer tema por el que se enfrió todo, y por lo que nuestro presidente está esperando la llamada del presidente del Cacereño, es pedir una explicación de por qué se llevan a 10 jugadores de un equipo juvenil. Eso nos molestó bastante.

¿Por qué no dialogan? ¿No creen que así se beneficiarían ambos?

Nuestro presidente, Alfonso (Abreu), llamó a Carlos Ordóñez para hablar del tema y no le cogió el teléfono. Como digo, está esperando la llamada de respuesta. Fue el primero en empezar a enfriar las relaciones.

¿Por qué no se han puesto de acuerdo al principio para no coincidir en los partidos?

Si soy sincero, a nosotros se nos pasó comunicárselo a la Federación Española. Entiendo que ellos ni lo pensaron. Como son el primer equipo de la ciudad, ellos entendieron jugar a las 12.00 de los domingos. Nosotros hemos puesto una solución a ese problema y para dentro de una semana parece que ellos no lo han tenido en cuenta. Nosotros cambiamos a sábado por la tarde porque, como no tenemos un campo municipal donde jugar, los domingos por la tarde no podíamos y el de Pinilla hay que compartirlo con todos los equipos de la ciudad, pues entonces hemos creído conveniente pasarlo al sábado por la tarde.

Y ahora dicen estar molestos por la fecha del sábado 15 para el derbi…

Sí. Molestos estamos. Es que ellos juegan a las 12 los domingos y para no coincidir lo cambiamos a los sábados. El Cacereño, que juega en casa, lo ha puesto el sábado 15. Estamos muy molestos porque ellos, sabiendo que la federación nos obliga a jugar ante el Cerdanyola en Cataluña el miércoles 12 y teniendo que salir el martes y volviendo por la noche, con todo lo que conlleva los 1.800 kilómetros. No entendemos tampoco cómo la federación ha consentido que nos adelanten el partido sabiendo que tenemos que jugar en Barcelona muy pocos días antes.

¿Pensaban tener más apoyo del público en el equipo de Segunda Federación?

No. Vuelvo a repetir: somos una familia y la familia no crece. Somos los que somos. Estamos intentando incorporar a gente joven que ha jugado con nosotros, como pueden ser Alfonso Abreu (hijo) o Juanma Sánchez y futbolistas que se han quedado y estamos intentando que entren. Gerardo (Hierro) y José Luis Mohedano, los fundadores, estuvieron ahí, ahora estamos nosotros y habrá que sustituirnos. Necesitamos más mano de obra por el crecimiento del club.

En cuestión de cantera, ¿cómo es la salud del club?

Creo que en Extremadura no hay un club que tenga tan buena salud como nosotros. Estamos en todas las competiciones nacionales y autonómicas en las máximas también.

A gente como a usted o al presidente, Alfonso Abreu, ¿cree que les merece la pena el esfuerzo que realizan en el club?

En muchas ocasiones te pones a pensarlo. Es tiempo que le quitas a tu familia, es tiempo que te quitas de otros hobbies, pero esto lo hemos mamado desde niños. Nacimos prácticamente en el Diocesano, mi padre fue maestro en el colegio y es algo que tenemos y que lo hacemos de mil amores, aunque somos los que somos y muchas veces lo piensas. Yo creo que sí merece la pena.