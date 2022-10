Cinco jornadas se han jugado ya de la División de Honor de juveniles y el Diocesano no acaba de encontrar el camino de la victoria en el regreso a la categoría. Los de Jorge Sánchez Abuelo acumulan tres empates y dos derrotas para sumar tres puntos que le sitúan de momento en decimocuarta posición. En descenso. Pero no cunde el pánico, queda mucha liga y este mismo sábado pelearán ante el Alcorcón (16.00 horas) para sumar su primera victoria. No será nada fácil, el conjunto madrileño es cuarto, con tres triunfos y dos empates, pero los colegiales se mantienen invictos en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado.

Mantener ahí su fortaleza es el objetivo de los rojillos, que quieren empezar cuanto antes a empezar a sumar de tres en tres. Por escalar en la clasificación y por quitarse ese peso de encima. El pasado fin de semana el Dioce encajó una lógica derrota ante el Real Madrid a domicilio, aunque fue capaz de marcarle dos goles (5-2), un registro a tener en cuenta y que da ánimos a los pupilos del Abuelo. Por otro lado, este domingo se jugará el primer derbi extremeño de la categoría. Será en los campos federativos Eusebio Bejarano de la capital pacense, donde el Badajoz, colista con un solo punto, recibirá a La Cruz Villanovense (14.00), que ha ganados sus dos últimos partidos.