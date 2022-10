El Cáceres renuncia al acuerdo con Markus Kennedy y da el puesto de pívot principal a Vaidas Cepukaitis

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad terminó de resolver la duda que generó el fichaje el domingo por la noche del lituano Vaidas Cepukaitis, de 31 años y 2,07. Resulta que finalmente será el pívot principal del equipo, en el hueco que deja Markus Kennedy. Harto de esperarle, ya que había anunciado su fichaje el 25 de septiembre, el club considera nulo y sin efecto el contrato firmado con el norteamericano. Había dado dos excusas para no incorporarse: que su hija había sufría 'bullying' y debía ocuparse de ello y, el viernes pasado, que una prima suya había fallecido.

La paciencia se ha agotado y ahora se confía plenamente en Cepukaitis, que fue presentado este martes coincidiendo con la firma de renovación del convenio de colaboración con el Instituto de Tecnologías Dentales Fones. Fue tras su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. "Uno de los motivos por los que estoy aquí es porque conozco este hombre", dijo el jugador señalando a su lado a Alberto Blanco, el director general deportivo del Cáceres. Aseguró que se encuentra "en forma" y que la sesión a las órdenes de Roberto Blanco fue bien.

"Espero intentar ayudar al equipo lo antes posible", señaló. ¿Cómo?, se le preguntó. "En defensa, corriendo bien el contraataque y anotando tras rebote", respondió. Aseguró que se había informado sobre el Cáceres, viendo incluso el partido del domingo ante el HLA Alicante, pero lo que más le ayudó fueron las conversaciones que mantuvo con Simas Jarumbauskas y Kaspars Vecvagars. "Solo me han dicho cosas buenas", zanjó.

Pese a su larga experiencia, en la que incluso se ha asomado a la selección lituana, es la primera vez que juega fuera. "Es algo especial, pero me siento tranquilo. Todo va a ir bien. Estaré arropado por personas que conozco y eso ayudará a mi adaptación", añadió.

"Vaidas viene de una de las mejores escuelas de Europa, la lituana. Tiene mucha experiencia, mucha clase, y nos va a dar el salto que necesitamos. Espero que nos dé lo que tiene, que es muchísimo", afirmó José Manuel Sánchez. La voz institucional la puso más extensamente Alberto Blanco. "Estoy muy contento de que Vaidas haya aceptado venir con nosotros", señaló. "Va sobradísimo para la LEB. Es respetadísimo en la liga lituana y allí ha jugado durante doce años. Le conozco desde que tiene 17 años. No es la primera vez que intento ficharle. Salió la opción de que viniese y tengo que agradecer a su anterior club [el Alytus Dzukijano] poner el riesgo el fichaje haciéndole jugar el domingo", aseguró.

LA ESQUELA DE LA PRIMA DE KENNEDY

Su alocución estuvo muy centrada en lo sucedido con Kennedy. "Decidimos creer lo que nos decía y aguantar a su llegada hasta el día 16, pero no nos quedamos parados y fichamos a Ali Tew de forma temporal, por un mes, para no quedarnos con un problema de falta de jugadores, como les sucede a otros. Markus estuvo sin contestarme durante cinco o seis días y me di cuenta de que algo iba a pasar. Nos mandó la esquela de su prima, algo que no es ni presentable".