Con su victoria en la Liga Nacional de clubes el pasado mes de junio, el Judo Club Stabia de Mérida obtenía el pase a la prestigiosa Champions League, la más importante competición por equipos del continente, que este año se ha celebrado en Gori (Georgia). Hasta allí se ha desplazado este fin de semana el club extremeño gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, JMF Técnico, Nacex y la Fundación de Jóvenes y Deporte y allí consiguió un extraordinario tercer puesto. Esto ha permitido afrontar los gastos que implica participar en una competición de esta talla, así como reforzar el equipo con judokas de primer nivel nacional e internacional, destacando especialmente la colaboración del club Dojo Quino, donde entrena habitualmente la olímpica Cristina Cabaña.

Afirma la propia entidad que la suerte no estuvo del lado de los emeritenses en el sorteo, debiendo abrir la competición ante el poderoso Golden Gori, que es el equipo local, plegado de medallistas olímpicos y mundiales. Aun así, el encuentro se resolvió con un ajustado 3-2 para los georgianos, lo que mandaba al club a la repesca. Allí les esperaba el no menos poderoso PSG, que venía de perder contra el Fighters Tbilisi, los a la postre campeones. El equipo parisino contaba entre sus filas con hombres como el moldavo Denis Vieru, número 1 del ránking mundial de 66 kilos, o Teddy Riner, el judoka más laureado de la última década. No obstante, el equipo dirigido por Miguel Martínez y Manuel Amigo supo plantar cara y se impuso por 3-2, obteniendo así el pase a la disputa por el bronce. En este último enfrentamiento ante el también francés SGS, el Stabia no dio opción ninguna a sus rivales, logrando un contundente 5-0 y alzándose así con un valioso tercer puesto.

Esta medalla de bronce supone un importante éxito para el judo extremeño y nacional, al tiempo que asegura la participación del equipo en la próxima edición de la Champions League. Asimismo, llega como un regalo anticipado para la celebración del 50 aniversario del judo emeritense, que tendrá lugar en 2023. Antes de eso, la próxima parada para los judokas del club serán el Campeonato de España senior, donde entre otros estarán Pablo Sánchez y Daniel Nieto, dos de los componentes de este ya histórico equipo, y la Copa de España infantil, ambos en Madrid el próximo fin de semana.