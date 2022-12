Casi todos en la picota en el Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se mueve estos días con intensidad en el mercado con la voluntad de hacer al menos un par de incorporaciones de calidad garantizada para darle un giro a su temporada, que de momento le ha llevado hasta la penúltima posición de la LEB Oro. De momento no ha trascendido sobre qué jugadores exactamente se está echando las redes, pero tampoco quiénes saldrán de la plantilla para hacerles hueco. Candidatos hay de sobra visto lo que está sucediendo, pero unos están más amenazados que otros.

Simas Jarumbauskas

El gran señalado por su falta de adaptación

En casi todas las quinielas para salir aparece el alero lituano. Era una de las grandes apuestas del director deportivo, Alberto Blanco, que incluso dio a entender que era un jugador de superior categoría. Desde luego, no ha sido así y no solamente por su zozobrante rendimiento deportivo, falto de tiro y propenso a acumular faltas en ataque, sin espacios para penetrar a canasta, sino también por su escasa adaptación y concentración.

Willy isiani

Intrascendencia saliendo del banquillo

Su historial en la NCAA no era desde luego seductor y en Cáceres está demostrando que está todavía muy por desarrollar. Asegura muchísimo los tiros de dos (enorme 13/17), pero en su principal misión, abrir el campo desde la línea de 6,75, está naufragando (6/25, un oscuro 24%). Le puede salvar que su ficha es muy baja y no se ahorra demasiado con su rescisión.

Kaspars Vecvagars

La imposible misión de suplir a Schmidt

¿Por qué Kaspars Vecvagars está mejorando sus números de la pasada temporada en un equipo puntero como Girona pero sin embargo está discutido? La respuesta está en un viento que ahora sopla en Palencia: se le dio la responsabilidad de sustituir el papel de Devin Schmidt y no está ni mínimamente cerca. El propio club se lo dijo claramente con el fichaje a principios de diciembre de Lysander Bracey.

Lysander Bracey

Un revulsivo sin tino ni fortaleza defensiva

Se pudo haber hecho con el rol de Vecvagars, pero tampoco ha evidenciado ser un jugador determinante. Su currículum (venía de la liga colombiana) ya lo avisaba. Cinco partidos y cinco derrotas y 6,8 puntos de media con un 10/32 en tiros de campo (31,3%) cuando se suponía que era un ‘killer’. En los demás aspectos no aporta apenas, rebasado a menudo a nivel defensivo.

Vaidas Cepukaitis

El esperado ‘5’ que no termina de imponerse

Alberto Blanco zanjó el conflicto que generó que Markus Kennedy retrasase su viaje a España con el fichaje de otro ‘5’ que presumía de conocer a la perfección y del que decía que estaba «sobradísimo» para la LEBOro. ‘Cepu’ sí demostró buenos detalles (inteligencia, fortaleza, recursos), pero parece estar imbuido en la dinámica negativa del equipo ahora. Desde luego, no está marcando diferencia alguna en las zonas.

Julen Olaizola

Pendientes de una rodilla muy dolorida

Hasta hace muy poco Julen Olaizola, uno de los valores firmes de la pasada temporada, no ha podido completar una semana al completo de entrenamientos. La rodilla no le está dejando vivir, minando su rendimiento en los aspectos menos agradecidos. No sería raro que se le diese la baja médica para que lo resolviese en el quirófano y liberar así espacio salarial.

Albert Lafuente

Irregularidad para liderar a los reservas

Empezó bien, dejando la impronta de que podía ser una buena alternativa a la titularidad indiscutible de Dani Rodríguez, pero en los últimos partidos se está hundiendo irremisiblemente. Cuando mira al aro es un drama: solo ha anotado 3 de los últimos 22 tiros que ha intentado.

Pablo Sánchez

Lleida como camino para la esperanza

No pudo jugar en pretemporada y eso le pesó probablemente. La llegada de Bracey le relegó más todavía y se lo tomó regular. Sin embargo, el martes en Lleida fue el mejor (16 puntos en 14 minutos, 4/4), quizás el inicio de su redención. ¿Es más base que escolta, que fue el puesto para el que llegó cedido por el Unicaja?

Carlos Toledo

Lesión inoportuna y timidez ofensiva

Otro que se lesionó en pretemporada y le está costando despegar. Se le pidió un paso adelante en ataque y es obvio que no lo ha dado (4,2 puntos, 38,2% en tiros de campo). Lo peor es que tampoco está teniendo relieve en su especialidad: el trabajo sordo.

Dani Rodríguez

Sobreutilizado por las circunstancias

Un histórico de la LEB Oro con un cerebro privilegiado para el baloncesto, pero no parece recomendable que juegue 25 minutos por partido, una cifra que no alcanzaba desde la temporada 2016-17. Demasiado para alguien de 38 años que a menudo debe mirar al aro ante la falta de ayuda.

Kevin Bercy

El ancla sobre el que poder sustentarse

El mayor acierto del verano: sus números (12,4 puntos y 6,8 rebotes) están por encima de lo esperado, mejorando incluso en facetas como la del tiro de tres puntos (39,1%, el mejor de todo el equipo). Nunca deja de pelear y en las tres únicas victorias conseguidas ha sido importantísimo.