No acaba de carburar el Diocesano. Los refuerzos del nuevo año le han dado otro aire, más solidez, más consistencia, pero eso no acaba de traducirse en buenos resultados. No al menos de forma continuada. Reencontrar esa mejor versión es el objetivo para este sábado en la primera salida de la segunda vuelta, cuando a los colegiales les toca visitar al colista Alcorcón B (16.00 horas).

El balón parado castiga al Diocesano Ya perdió el Dioce el domingo pasado ante un rival directo (Cerdanyola, 0-1). Repetir ahora contra el filial alfarero sería un duro varapalo a las aspiraciones colegiales, aunque con muchos puntos aún en juego la situación estaría lejos de ser dramática. De momento, y antes de que arranque esta decimonovena jornada, los rojillos están a cinco puntos del Atlético Paso, que es el que en este momento marca la permanencia. Y puntuar en el Municipal de Santo Domingo se antoja clave para un Diocesano que vera cómo en febrero se endurece su calendario con dos duelos ante equipos de la zona media alta, Navalcarnero y Villanovense, la visita al líder Melilla y otro duelo clave ante un rival directo como el Atlético Paso. Y marzo comenzará con el derbi local frente al Cacereño. Recupera el técnico Adolfo Senso a Rubén del Valle y Javier Sahuquillo, ambos ausentes ante el Cerdanyola por sanción. Los dos, entre los jugadores con más minutos de este Dioce, podrían partir de inicio en un once que, por lo demás, podría ser muy similar a los empleados ante el conjunto catalán y siete días antes contra el Montijo, destacando a Javi Bernal como jugador más adelantado, con Dani Sales por detrás y Juan Chavalés y Giuliano Barone en las bandas. El argentino está siendo uno de los más destacados del cuadro colegial desde que ha irrumpido en el equipo, precisamente hace dos semanas. En la primera vuelta Diocesano y Alcorcón B empataron 1-1 en Pinilla, aunque una reclamación del club madrileño por alineación indebida le dio los tres puntos. Eso hace que las ganas de revancha sean aún mayores en el equipo cacereño, consciente de que la última derrota le ha hecho dar un paso atrás en sus aspiraciones. El filial del Alcorcón, que solo ha sumado tres puntos en su campo (en tres empates), llega de igualar el pasado domingo en el Príncipe Felipe con el Cacereño (1-1). Alcorcón B: Juanpe, Emi, Gabri, Recio, Nepo, Joao, Sarmiento, Mateo, Berlanga, Chus y Yago. Diocesano: Miguel Cordero, Rubén del Valle, Sahuquillo, Rubén Sánchez, Varona, Assan, Javi González, Giuliano, Dani Sales, Juanjo Chavalés y Javi Bernal. Árbitro: Miguel Ferrol Muñiz (Comité Gallego) Estadio: Municipal de Santo Domingo. Hora: Sábado, 16.00.