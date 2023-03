El Coria no aprovecha su mejoría

Partido de necesidades entre Coria y Leganés B el que se disputaría en La Isla con una fina lluvia durante todo el encuentro. Al final, empate sin goles que no deja satisfechos a los locales y que dan por bueno los pepineros, como así expresaba su entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro en feudo extremeño.

Empezaba el partido con el temor en la grada de no repetir el mal juego de una semana atrás ante el Don Benito.

Los primeros compases del choque eran para el filial del Leganés que entraba mejor en este inicio teniendo la posesión de balón e intentando entrar con balones interiores con un Arauz muy activo estos primeros compases.

La primera ocasión sería para los visitantes en una falta que botaba Abajas,botando delante de Varea teniendo que despejar a córner el portero, avisaba el filial madrileño, era el minuto 22.

Pero a partir de ese momento, el partido dió un cambio radical, pasando el Coria a controlar el balón y a empezar a ser el Coria que tenía acostumbrado a su afición, con posesión, circulación rápida y recuperaciones en defensa rápidas para no dejar pensar a los visitantes.

De ese control, llegarían las ocasiones para los celestes. En el minuto 29 disparo desde la frontal de Mercadal que saca a córner Alvin. Un minuto después, el propio Mercadal dispara hacia portería después de un pasa filtrado de Nané con el mismo desenlace que la jugada anterior, despeja el portero pepineros.

El Coria estaba cómodo en el terreno de juego y sería el lateral Cera el que pudo poner el 1-0 en el marcador después de una gran asistencia de Sergio Gómez, volvió a parar Alvin que se convertía en el mejor de su equipo en este tramo del encuentro.

Así se llegó al descanso ante una sonora pitada al árbitro, ya que desde la grada no gustaba como lo estaba haciendo el colegiado gallego.

La segunda parte sería un calco de la primera, con unos primeros minutos de dominio visitante y a partir del minuto 15, el Coria sería claramente el dueño del partido.

La primera ocasión fue para el Leganés B cuando Alba disparaba dentro del área, deteniendo Varea. En el minuto 61, cuando mas atacaba el conjunto local, sería Alberto el que disponía de una nueva ocasión cuando en jugada personal se iba de varios contrarios disparando para que Alvin se luciera nuevamente.

La última ocasión visitante sería para Molina, cuando desde el punto de penalti remataba de cabeza para que Varea hiciera la mejor intervención de la tarde.

Las últimas ocasiones del partido serían locales, en primera instancia en el minuto 70 cuando Alberto centraba llegando muy forzado de cabeza Mercadal cuando estaba solo al borde del área pequeña.

Y en el minuto 83 llegaba la última opción para los caurienses, cuando el recién incorporado Canillas tenía una ocasión dentro del área, mandando el balón finalmente fuera.

Realmente ya no se jugó más, ya que los últimos minutos servirían para que los visitantes perdieran tiempo dando por bueno el resultado.

Se trata, en realidad, del tercer partido consecutivo sin ver puerta para un Coria que ve como a falta de diez jornadas para la finalización del campeonato se sitúa a 3 puntos del ‘playoff’ de descenso y a 4 del Don Benito que marca el descenso directo.

La próxima jornada, los celestes visitan al Montijo en otro derbi regional y que para el que consiga la victoria le servirá para encarar el tramo final con una ligera ventaja para mirar de mejor manera más hacia arriba que hacia abajo. Ni unos ni otros deben descuidarse, ni mucho menos, en un choque que promete tener un gran interés y sobre todo una relevancia bastante importante.

Urquía: "'Hemos vuelto', les he dicho a los jugadores"

«Hemos hecho un partido más completo, aunque nos ha costado entrar en él. En el segundo tiempo igual:los primeros 15 minutos también, pero el final de la primera mitad y los últmos 20-25 minutos de la segunda han sido a un nivel muy alto de intensidad, de juego por dentro y por fuera y hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos, pero esto es el fútbol y quizá por aquello de las famosas dinámicas, cuesta meter y no somos capaces de sumar de tres en tres». El análisis de Alberto Urquía en el post-partido ante el Leganés B era rotundo. «Me valen las sensaciones. El punto se nos queda un poco escaso, pero le he dado la enhorabuena a los jugadores, a los que les he dicho: ‘hemos vuelto’», enfatizó el técnico del Coria en su comparecencia tras el duelo.

«Este es el Coria que teníamos acostumbrados a ver en los últimos meses», declaró. «Me voy contento con el partido que hemos hecho», recalcó, antes de reconocer que la derrota ante el Don Benito «nos hizo mucho daño. Mucha presión, se notó nerviosismo. Hoy también hemos empezado así. Yeso que lo habíamos trabajado durante la semana para quitar presión. De todas formas, yo creo que el equipo va a ir a más».

Mientras, el entrenador del Leganés B, el extremeño Carlos Martínez, daba por bueno el punto «en un campo complicado» en un partido en el que, dijo, su equipo intentaba ganar para meter en la zona de abajo a su rival. Reconoció Martínez que el Coria había estado «mejor en el final de la primera parte».