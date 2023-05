El 'tridente' del Cacereño... y del Coria

Los tres son fieles aficionados del Cacereño y dos de ellos van a recorrerse España de suroeste a noreste. Les da igual, lo harán sin pereza alguna. «Nunca dejaremos solo al decano», vienen a decir en tono entre reivindicativo y orgulloso sobre la adrenalina que les genera este singular desplazamiento. Pero no solamente al CPC, que en realidad no se juega nada (tiene asegurado, haga lo que haga, el cuarto puesto), sino al Coria. Que puntúe el equipo de Julio Cobos en campo del Cerdanyola el domingo (12.00, Municipal Les Fontetes) puede hacer que el conjunto de Diego Merino se salve y no dispute la eliminatoria de permanencia.

«Yo viajo desde Valencia, les espero en Barcelona, ellos salen desde Cáceres y vienen en AVE desde Madrid», explica Jesús Corchado, funcionario residente ahora en Valencia que se jacta cada vez que puede de ser muy del Cacereño, con el que ha colaborado. En similares términos se manifiesta Miguel Flores, entrenador que incluso ha sido coordinador de la cantera del club hasta hace poco tiempo. El tercer ‘aficionado del Coria’ es Roberto Amador, conocido como ‘Munárriz’ por el jugador verde de los 70, y que emprende la particular aventura desde Llerena, donde vive. Munárriz, maestro de profesión, es director del colegio de Ahillones. Se unirá a Flores en Navalmoral de la Mata. Más de 2.000 kilómetros por un partido en el que el CPC no se juega mucho más allá que la honrilla. ¿Cómo explicarlo en términos de la más pura lógica? Ir a Cerdanyola del Vallés estaba ya previsto hace meses y, desde luego, no falta la ilusión. «Llevaré mi bufanda del Coria», dice Corchado, quien confía en su equipo para que ‘eche una mano’ a los celestes. Flores, que también tiene pensado enfundarse una camiseta celeste, añade qué «íbamos a llevar cosas del Coria y del Diocesano por si se podían salvar los dos». Lo de los colegiales ya no podrá ser, pero la intención era esa. El plan de viaje lo tiene perfilado el trío. Salida de Cáceres el sábado a las 7.00 para coger el Ave a las 10.00. La llegada está prevista a la estación de Sants a las 13.00. «Allí nos estará esperando Jesús», afirma Miguel Flores, que dice que en Sabadell ha quedado con unas primas «que tengo de Tarrasa. Será un día largo en Sabadell», pronostica. Dormirán en Cerdanyola y el domingo a las 16.00 Ave hacia Madrid y retorno a casa para él y Munárriz. Ascenso «Tengo pensado estar en los ‘playoff’. Espero que subamos», desea el profesional de la educación. Mientras, Flores y Corchado también son optimistas. Como curiosidad ambos son los propulsores del que últimamente está siendo el himno extraoficial del CPC, el ‘Me llamas’ de José Luis Perales. “Esta vez lo cambiaremos por Serrat», añade con relajación la pareja. ¿Y qué esperan que pase el domingo desde las 12.00? «Con Cobos al frente no nos puede pasar nada malo», resume. ¿Subir? «En la fase de ascenso hay que ir sin presión, como en la Copa, y ser el equipo que hemos sido durante la temporada», analiza. Pero hasta que eso se dilucide queda un largo (y ‘cauriense’) viaje de ida y vuelta a Cerdanyola, un desplazamiento del que Corchado ya ha anunciado que dará todo tipo de detalles a La Resistencia, su grupo de whatsaap de seguidores del CPC.