"Estoy preparado para cualquier partido y para todo lo que venga"

Le tocó dirigir el encuentro de mayor trascendencia y responsabilidad de la categoría. Se trata de un Levante - Alavés que otorgó el billete a Primera División al cuadro babazorro y condenó a los granotas a permanecer un año más en la división de plata. El extremeño Francisco José Hernández Maeso (Bruselas, 1988) fue juez y parte en el último partido que se ha vivido hasta el momento en el fútbol profesional español, decretando un penalti que aupó a los vascos y hundió a los levantinistas. Fue la guinda una una excepcional temporada en LaLiga Smartbank que hizo que el propio colegiado lograra el ascenso a Primera División junto a Busquets Ferrer y García Verdura, siendo el segundo extremeño, junto con el dombenitense Jesús Gil Manzano, en ser árbitro principal en la máxima categoría del balompié español. Aunque nació en Bélgica porque sus padres ejercían la docencia en este país a finales de los años 80 y pasó los dos primeros años de su vida allí, finalmente, las raíces acabaron siendo determinantes. Su padre, natural de Alburquerque y su madre, que tenía su localidad natal en Zorita, regresaron a Extremadura varios años después. Tras una intensa temporada, ahora disfruta de días tranquilos en la playa, donde atiende la llamada de El Periódico Extremadura con el dulce regusto de un ascenso a Primera División que ha conocido este mismo lunes.

¿Cómo le llega esta noticia?¿Se lo esperaba?

No me lo esperaba. Aunque los seis árbitros que pitamos el ‘play-off’ de ascenso somos los que más opciones tenemos de ascender, sabía que podía estar entre los candidatos. Recibo la noticia mientras voy en el coche yendo de vacaciones. Me llamó Medina Cantalejo y me paré en cuanto pude en la carretera para celebrarlo.

¿Cuáles cree que han sido las claves de este éxito?

Puede sonar muy típico, pero ha sido trabajo, trabajo y más trabajo. No puedo decir otra cosa.

¿Qué supone para usted llegar a Primera División?

Suena a una frase hecha, pero para mí es un sueño que se cumple. Lo que sueñas desde niño se hace realidad.

«Para mí es un sueño que se cumple. Lo que sueñas desde niño se hace realidad»

¿Cómo definiría su relación con Jesús Gil Manzano?

Es buenísima. He tenido la suerte de salir con él como cuarto árbitro muchas veces. La verdad es que tenemos muy buena relación.

¿Cómo valora la situación del arbitraje extremeño?

Nunca en la historia ha habido dos árbitros extremeños a la vez en Primera División. Además, hay que sumar a Ángel Nevado y Guadalupe Porras, que aparte de ser grandes asistentes, son internacionales. En el fútbol profesional también están Ortiz Calderón y González Narváez. Estamos hablando de un número importante en el fútbol profesional.

¿A qué equipo o jugador le gustaría arbitrar?

Para ser sincero, nunca me he fijado en ningún jugador. Ni en el nombre ni en el apellido. Yo intento hacerlo lo mejor posible, independientemente de los equipos que sean o de los jugadores.

El VAR ha recibido muchas críticas últimamente. ¿Cómo valora la asistencia desde la Sala VOR?

Yo es que no puedo estar más a favor del VAR. Es una herramienta que, indudablemente, nos ayuda y nos permite hacer justicia cuando nos equivocamos. La implantación ha sido super positiva. Es una pena que se ponga el foco en los pocos errores que se cometen y no en los centenares de aciertos que tiene.

🙌😍¡Histórico!😍🙌



🎺🎺🎺¡El árbitro extremeño FCO. JOSÉ HERNÁNDEZ MAESO consigue el ascenso a 1ª División!



🎖¡Por 1ª vez en la historia con la actual configuración de categorías, nuestra región cuenta con 2 árbitros en lo más alto!



👏👏👏¡Enhorabuena!#Extremadura💚🤍🖤 pic.twitter.com/zIbpKvt3wV — Fexfutbol (@FedExFutbol) 26 de junio de 2023

¿Dónde ve su techo? ¿Se ve en arbitrajes internacionales?

Me considero una persona súper prudente. Nunca me ha gustado mirar más allá del corto plazo. No descarto nada, pero mi principal objetivo es que el primer partido me salga bien. A partir de ahí, el segundo y el tercero. Y así, sucesivamente.

Los árbitros acostumbran a estar en el foco por la polémica. ¿Es posible disfrutar pese a ese contexto de tanta responsabilidad y tanta presión?

Sí, se disfruta. A cualquier árbitro que le preguntes, dirá lo mismo. Una vez que entras en este mundillo, no quieres salir. Es un mundo que hemos vivido desde pequeños y que tenemos la suerte de ser una parte esencial de él.

¿Tiene algún referente?

Arbitralmente, no ha habido un único referente. Me he fijado mucho en todos los compañeros y he intentado coger lo mejor de cada uno para incorporarlo a mi forma de ver el fútbol y de arbitrar.

¿A quién admira a nivel personal?

Sin duda, a mis padres. Han sido mi referente y lo siguen siendo a día de hoy.

¿Cómo se toman ellos la noticia?

Con muchísima alegría. Aún no he podido darles un abrazo. He recibido la noticia yendo de vacaciones y estoy deseando llegar a casa para celebrarlo con ellos.

¿Pueden ser sus vacaciones más felices?

Sin duda (ríe). Este año no me va a dar ninguna pereza volver al trabajo. No imagino unas vacaciones de mayor disfrute. Disfrutaré los días que esté de vacaciones, aunque ya estoy deseando que empiece la temporada para debutar.

Tras esta buena noticia para el fútbol extremeño, ¿espera que su ascenso pueda ser acompañado con más futbolistas o equipos de la región llegando a la élite?

Se está trabajando muy bien en Extremadura desde la Federación. Eso al final acabará dando sus frutos con jugadores y equipos que vayan subiendo de categoría.

Muchos jóvenes ven por la televisión y en los campos que a los árbitros no se les trata bien. ¿Cree que eso es un obstáculo para que quieran ser árbitros y árbitras?

Seguramente sí. Es un freno para chicos y chicas que quieran probar. Pero yo les animo a intentar introducirse en este mundo del arbitraje, que es muy bonito, y que tiene muchos más pros que contras.

«Animo a los chicos y chicas a introducirse en el arbitraje: es un mundo muy bonito»

¿Qué cree que es lo más bonito de ser árbitro?

Los amigos, la gente que conoces, las experiencias que vives, los viajes. Tener la posibilidad de ver fútbol y estar dentro del terreno de juego y disfrutar de este deporte tan bonito.

¿Arbitrar en Primera es diferente de hacerlo en otras categorías?

Al final, el fútbol es fútbol. La principal diferencia es que la Primera División es más mediática que otras categorías, pero estoy preparado para cualquier partido y para lo que venga.