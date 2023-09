El Illescas gana en un soporífero debut

Apenas unos segundos después del pitido final, un aficionado local espetó una frase estremecedora:«el partido ha sido peor que una pelea de burros». Era inevitable ante tal expresión sacar una carcajada, la única en dos horas de fútbol porque, a aquel hombre, no le faltaba razón.

Montijo e Illescas regalaron (por decir algo) un soporífero inicio de competición a los aficionados que se acercaron al municipal Emilio Macarro. El campo, por cierto, que sigue sin visera ni techado, penaliza aún más al Montijo en días como el de ayer, con lluvias persistentes y que provocó mucha menos presencia de público de lo habitual.

Le queda mucho trabajo por delante al Montijo. También al Illescas, que al menos supo jugar a lo que sabía para llevarse el encuentro.

El primer once de Emilio Tienza era una incógnita. El técnico dio libertad a Abraham Pozo y cerró a Rodao en el interior para darle carril largo a Joserra. Todo era buenas intencione sobre el papel, pero en el verde no salió nada.

Después de un timorato remate de Matheus a la salida de un córner, fue el Illescas el que empezó a tener más llegadas al área, sobre todo aprovechando los costados. Edu Viaña, con gran calidad en el disparo, lo intentó desde lejos, pero su chut desde 25 metros se marchó alto.

En la primera parte, apenas pasaron cosas. Mucha impreción en los pases y poca profundidad en la zona de la verdad. Todo quedó para la segunda mitad, donde los equipos se estiraron algo más.

El Illescas golpeó en el marcador en una jugada aislada, la única manera de desatascar un partido que estaba condenado al empate sin goles. Sin embargo, Edu Viaña cocinó una buena maniobra en la rontal del área que terminó c on un chut seco al palo corto que sorprendió a Tienza y a toda la defensa, adelantando en el marcador al conjunto manchego. Lo celebró al lado de la cabina de prensa el técnico del Illescas, Pablo Nozal, que se pasó los 95 minutos de partido interconectado con pinganillo con su banquillo, ya que por sanción no podía estar en el debut.

Tienza zarandeó su banquillo en busca de soluciones y cambió toda la parte ofensiva. Justice, Bernal y Víctor Runy aportaron aire fresco al ataque. De hecho, Runy tuvo una de las ocasiones más claras para empatar en un remate de empalme con el empeine que atrapó bien el portero Cristian.

El Illescas, tras el gol, puso dos fuertes líneas de cuatro por detrás de la pelota y dejó a sus dos delanteros para matar el partido a la contra. Estuvo a punto de hacerlo en un par de ocasiones, pero le faltó el pase definitivo.

El Montijo murió colgando balones directos por medio de Abraham Pozo, pero apenas hizo cosquillas a la defensa manchega.

Las sensaciones del debut, desde luego, no fueron nada positivas. Al Montijo le faltan recursos, especialmente ofensivos. Especialmente un delantero con gol. Pero ese vale dinero. Tiene trabajo por delante.