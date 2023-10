Paula Josemaría y Ariana Sánchez extienden su dominio a Alemania

Los calificativos para describir a Paula Josemaría y Ariana Sánchez empiezan a agotarse. Sencillamente están en un momento de forma espectacular, con un juego casi sin fisuras que supone un muro infranqueable para sus rivales. Que se lo digan a Gemma Triay y Marta Ortega, que en Düsseldorf, en el Boss German Padel Open 2023, han perdido este domingo su tercera final consecutiva ante la extremeña y la catalana. El 6-3 y 7-6 es, además, el mismo resultado que sufrieron una semana antes en la Caja Mágica de Madrid. Antes también tuvieron que claudicar ante las número uno en el París Major Premier Padel.

26 títulos acumulan juntas Josemaría y Sánchez, uno del Premier Padel y los otros 25 del World Padel Tour, un circuito en el que este año dominan con mano de hierro. En el mismo se han disputado 18 torneos y la paraje formada por la moralejana y la reusense se ha impuesto en 12. Es decir, dos tercios de todas las pruebas disputadas este año tienen su sello. Este triunfo en Alemania, que pasará a la historia por ser el primero en tierras germanas, les deja aún más cerca de conseguir el objetivo del trono mundial a final de temporada. El curso pasado se les escapó en el último partido del Master Final, pero esto año es improbable que eso mismo suceda. Con cuatro torneos más el Master Final aún por disputarse, la ventaja de Paula y Ari sobre su inmediata perseguidora en el ranking WPT, Gemma Triay, es de 2.090 puntos. Y eso sin tener en cuenta esta cita alemana.

«Gran partido»

«Hemos jugado un gran partido. El primer set muy bueno y en el segundo también hemos estado a un nivel altísimo», decía Ari Sánchez al final. La catalana fue muy gráfica al referirse a las siete bolas de partido desperdiciadas: «Perdona la expresión, pero me he cagado un poco cuando hemos tenido todas las bolas de partido. Las he fallado todas, pero le debía una a Paula y por eso le he dado el última». «Juntas formamos un equipazo», añadía Paula Josemaría. «Hemos sufrido momentos de altibajos, les hemos dado alas y cuando haces eso, se vienen arriba, pero nos hemos mantenido frías y hemos mostrado la valentía que nos caracteriza».

El desarrollo del juego

El primer set, donde las roturas de servicio fueron el plato típico, se decantaron del lado de las número uno. Con la confianza de tener la mitad del trabajo hecho, Paula y Ari iniciaron la segunda manga con mucha seguridad. En modo apisonadora. Dominaban toda la zona de ataque y aprovechaban a la perfección los errores e imprecisiones de sus rivales para distanciarse. Con dos breaks y un 5-1 con su saque, Josemaría y Sánchez parecían tener sentenciada la final. Pero en ese momento, llegaban los nervios a los que hacía referencia la catalana. Gemma y Marta, ante la complicada situación, se crecían e iban a ser capaces de recuperar los dos quiebres para igualar a cinco el partido. En esa dinámica, solo el tie break dictaría sentencia. Y entonces, Paula y Ari golpeaban más fuerte para cerrar el encuentro y proclamarse campeonas del Boss German Padel Open.

«Jugamos por inercia, pero cuando tengamos más tiempo y podamos pararnos a pensar, veremos que lo que estamos haciendo es algo increíble», decía Ari. El World Padel Tour para esta semana, pero volverá la siguiente con el Amsterdam Padel Open, una cita en la Josemaría y Sánchez se quedaron el año a las puertas de la victoria al caer en semifinales, una espinita que tratarán de sacarse en quince días.