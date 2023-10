El Llerenense desafía sus límites ante el líder de plata

Vive el Llerenense, posiblemente, uno de los momentos más dulces de su historia, sino el que más. Lo hace en una temporada de ensueño debutando en Segunda Federación, siendo el mejor extremeño en la competición, revelación en su grupo y con un plato de Copa del Rey por medio que le lleva a medirse al líder de Segunda División, un Leganés que no hace mucho era de Primera. Con todos esos condicionantes, el Llerenense recibe este miércoles sin complejos en el Vicente Sanz de Don Benito a un Leganés que quiere alargar su buena dinámica en Copa y que también ha sido un equipo copero por excelencia.

Desde las nueve de la mañana está previsto que empiecen a salir autobuses de Llerena dirección a Don Benito para colorear la grada de blanco y rojo, colores que por cierto no varían en el escenario de los habituales. El Don Benito y su ayuntamiento también se han volcado para llevar aficionados y dar ambiente, por lo que se espera gran entrada este miércoles.

A Luismi Álvarez, ahora, la Copa le divierte. Lo que antes le incomodaba, ahora le atrae. «Igual que dije que nos olvidáramos por favor de la Copa, ahora digo lo contrario, que nos olvidemos de la liga y nos centremos todo en la Copa». El partido a partido.

No tiene el entrenador placentino mucho hilo para hacer grandes rotaciones ni revoluciones. Duda hasta en la portería, donde Kellyan lo está bordando en Copa, «pero es que Lolo está haciendo unos entrenamientos espectáculares. La verdad es que nunca sé que once voy a sacar en liga hasta el día del partido, por lo que me pasa igual en la Copa».

Del Leganés, poco que añadir que no lo digan sus resultados. «Estamos hablando de un equipo al que no le hace falta llevar el control del partido para poder ganarte un encuentro de manera holgada. Es cierto que no sabemos cómo va a preparar el míster del Leganés el partido y la competición porque al ir líderes puede cambiar todo».

De lo que no tiene duda Luismi es de que «este partido va a ser una fiesta del fútbol para Llerena, por lo que estamos obligados a competir al máximo para hacerles disfrutar». El entrenador del Llerenense ha vuelto a elogiar a la afición de su club. «Si somos capaces de que ellos estén cerca de nosotros creo que siempre bamos a tener una baza al lado porque esta afición te da un plus». En lo estrictamente deportivo, Luismi cuenta con las bajas de Maxi Ribeiro, Jesús Toy y Álvaro González. Sigue entre algodones el francés Bayo.