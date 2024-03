Una victoria más que trascendental para el Mérida

David Rocha: «Estamos en ese momento en el que la moneda cae a nuestro favor»

David Rocha, entrenador del Mérida, se mostraba contento por la victoria y analizaba tras el choque que «sabíamos que iba a ser un partido complicado de jugar por dos equipos que están abajo. En la primera parte nos ha costado más que en la segunda». Reconocía que «estamos en ese momento en el que la moneda nos está cayendo a favor. Tenemos que seguir mejorando, pero es mejor hacerlo con una victoria». Destacaba principalmente «la actitud», pues «está siendo increíble». Continuaba desgranando que «ha sido un partido completamente diferente a los que veníamos jugando y que nos venían bien. Hoy era completamente diferente. Tenemos que mejorar con balón, pero siempre a partir de lo que estamos haciendo ahora. Cuando estaba arriba he visto como iban los blancos a cada duelo y era espectacular». Con respecto a su expulsión, «le he dicho que el penalti es como una casa. El cuarto y el línea deben entender que estamos a dos mil revoluciones. He hablado con él y le he pedido disculpas».

Por su parte, Juanma Barrero, técnico del Atlético Baleares, explicaba que había sido un «partido igualado. Creo que hemos hecho una buena primera parte frenando las virtudes del Mérida. Estábamos bastante cómodos y de la nada ha aparecido su gol, que demuestra en el momento en el que estamos». Añadía Barrero que «todo estaba igualado, sin grandes ocasiones, hemos conseguido el empate en una jugada aislada, hemos intentado que los carrileros sean más ofensivos, hemos cambiado el dibujo y hemos encontrado la falta. A partir de ahí, nos hemos vuelto a disparar en el pie. Sabíamos que con el 4-4-2 las transiciones iban a volar, que era nuestro talón de Aquiles y así ha sido» .

En relación al pequeño homenaje que se la hecho a él y a su segundo, Sergio Cano, en la previa del partido, «me he sentido bien, pero tenía que dejar esas emociones fuera rápido, me debo a otro club».