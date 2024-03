El Mérida se agarra a la categoría

Contabilizando las últimas nueve jornadas de liga, el Mérida es el segundo equipo del grupo que más puntos ha sumado, un total de 18, solo tres menos que el Córdoba. Sin embargo, esa buena racha, aunque le ha servido para salir de la zona de descenso, solo le ha permitido aventajar en un punto a su máximo perseguidor, el Linares. Y es que los de Linarejos, en este mismo tramo de la competición, han sumado también la meritoria cifra de 16 puntos. Todo eso hace que la permanencia se ponga cara.

La buena racha de ambos conjuntos está teniendo consecuencias en la pelea por la salvación: en primer lugar, aunque en la primera vuelta los equipos de abajo estaban puntuando muy poco, al final parece que la permanencia estará en los guarismos habituales, por encima de los 40 puntos. En segundo lugar, el Recreativo Granada, el Melilla y el Atlético Baleares parecen haberse descolgado de la pelea por seguir en la categoría, aunque pueden ser los jueces cuando lleguen en los enfrentamientos directos.

Más equipos en la lucha

Por último, si por detrás del Mérida la derrota del San Fernando ante los emeritenses le complican la vida al equipo cañaílla, por delante cada vez más equipos se están acercando a la zona peligrosa, pues, tras esta jornada, el Atlético B se ha acercado a dos puntos de los romanos y el Sanluqueño a tres. Además, en esta próxima jornada, el sábado (20.00 horas), quien visita el Romano José Fouto es el Alcoyano, a quien los emeritenses también quieren incluir en la pelea, pues actualmente le aventajan en cinco puntos.

Dentro de todos estos partidos en los que el Mérida está sacando buenos resultados, el del pasado domingo en San Fernando es «en el que menos hemos merecido», reconocía David Rocha desde la sala de prensa del Iberoamericano. Sin embargo, también reivindicaba que «ganemos el partido lo provocamos nosotros, porque el equipo se agarra a los partidos, compite, sabe sufrir, aprietan en cada balón, no dejan de creer, no se viene abajo y, al final, tenemos la recompensa del gol». Para el preparador emeritense los tres puntos eran «muy importantes por el momento, el rival y los resultados. No es fácil jugar el último sabiendo que los demás habían puntuado».

Rotura fibrilar de Elejalde

La única mala noticia del fin de semana fue la lesión de Iñaki Elejalde en el entrenamiento del sábado que le impidió viajar. El club ha informado que el delantero sufre «una rotura fibrilar en el isquiotibial de su pierna izquierda. El tiempo de baja dependerá de la evolución de la lesión». El propio entrenador, tras el encuentro, tenía palabras de cariño hacia su futbolista «porque lleva un tiempo dándonos mucho, está al doscientos por cien comprometido, está pasando un año complicado y queríamos dedicarle la victoria».

Promoción en las entradas

De cara al importante choque del sábado ante el Alcoyano, Rocha, después de darle las gracias a los desplazados, hacía un llamamiento a la afición: «Hay que creer, estamos más vivos que nunca, y ojalá el Romano esté como en los últimos partidos, porque al Castellón y al Atlético Baleares les ganamos gracias al Romano». En este sentido, desde el club ha puesto en marcha una promoción en la que los aficionados que adquieran entradas para este encuentro tendrán un 50 por ciento de descuento en las entradas para el siguiente partido en casa que será ante el Córdoba el próximo 30 de marzo.