Gol de oro para el Mérida

0 - San Fernando Isleño: Diego Fuoli; Nahuel Arroyo (Ángel Sánchez, min. 56), Carlos Blanco, Víctor Ruiz, Luis Ruiz (José Carlos, min. 46); Unai Naveira (Alfonso, min. 46); Biabiany, David Ramos, Álex Masogo (Fullana, min. 84), Cristian Herrera (Pau Martínez, min. 69); y Dani Aquino. 1 - Mérida: Juan Palomares; Raúl Beneit, Eliseo, Tomás Bourdal, Damián Canedo; Busi (Raúl Prada, min. 79), Isma Gutiérrez (Pipe, min. 79), Juanjo, Javi Martín (Dani Sandoval, min. 58); Chuma y Mizzian (Álvaro Juan, min. 72). Gol: 0-1: minuto 92, Chuma. Árbitro: Campos Salinas, del colegio murciano. Amonestó a los locales Carlos Blanco, Unai Naveira y Álex Masogo; y a los visitantes Damián Canedo, Pipe, Eliseo y Busi. Incidencias: Partido de la vigesimoséptima jornada del Grupo 2 de Primera Federación disputado en el estadio Iberoamericano. Unos 2.000 espectadores.

El gol de Chuma en el minuto 92 puede valer oro para el Mérida. O mucho más incluso. El conjunto emeritense arrancó una victoria agónica en el estadio Iberioamericano para imponerse al San Fernando (0-1), rival directo en la lucha por la permanencia, a la que se agarra el cuadro romano.

Pasaron un duro examen los de David Rocha y tuvieron que sufrir lo suyo para mantener su portería a cero porque el San Fernando les apretó mucho. Juan Palomares se encargó de ello, pero la defensa le ayudó.

El partido era vital para ambos equipos que están en plena lucha para evitar el descenso de categoría. Fueron los gaditanos los que tomaron desde el principio el mando del encuentro, y empezaron a generar situaciones de peligro en la portería defendida por Palomares.

A los cuatro minutos, una carrera de Biabiany, uno de los más activos del San Fernando, no acabó como él esperada. Poco después, un centro del francés la remató Nahuel, pero el meta emeritense estuvo atento (m.8). Y antes del primer cuarto de hora de juego, una jugada ensayada que acabó con un pase de la muerte de Biabiany que fue a las manos de Palomares, que blocó en dos tiempos. Los ataques locales eran continuos. Mientras, el Mérida, de granate este domingo, apenas inquietaba la meta rival, pero se defendía con orden.

Javi Martín, con el balón, presionado por un jugador del San Fernando. / AD Mérida

Continuó insistiendo el San Fernando. Un lanzamiento de tiro libre de Nahuel se paseó por el área visitante sin que nadie rematara el balón. En el minuto 22, Palomares tuvo que intervenir de nuevo tras un duro disparo de Nahuel. Al guardameta visitante se le acumulaba la faena. Mientras, en ataque, los de David Rocha no contabilizaban ninguna clara oportunidad.

Más paradas de Palomares

Ya en la recta final de la primera parte, el Mérida se conformó con mantener la portería a cero. Ello facilitó la constante presencia en el área emeritense de un San Fernando que le costaba batir a Palomares. A cinco minutos para la conclusión, Biabiany tuvo en sus botas el primer tanto del partido tras una asistencia de Aquino.

Tras el paso por los vestuarios, el Mérida saltó al campo con una nueva actitud. A los dos minutos de la reanudación tuvo su primera gran oportunidad del partido en un disparo de Javi Martín que obligó a Diego Fuoli a realizar una gran intervención. Fue un serio aviso a que los romanos no habían ido a especular al estadio Iberoamericano.

Minutos de sufrimiento

A medida que fueron transcurriendo los minutos, la presión local era cada vez más grande. En el minuto 62, Carlos Blanco estuvo cerca de marcar en un remate de cabeza, pero la pelota se perdió por encima del larguero. Y un minuto más tarde, Ángel Sánchez enviaba la pelota al palo. Auténtico susto para el conjunto extremeño.

En el minuto 73, el cuerpo de Tomás Bourdal evitó el gol del mallorquín Ángel Sánchez, tras un pase de Biabiany. Y luego fue Aquino, que envió el balón a las manos de Juan Palomares. Forzaba la máquina el San Fernando ante un Mérida atrincherado en defensa. El portero visitante siguió exhibiéndose. Sin lugar a dudas el mejor jugador del Mérida.

Ya en los últimos minutos de un intenso enfrentamiento, Pipe probó fortuna con un tiro que se marchó alto (m.84). Y cuando todo ya estaba dispuesto al empate llegó el gol. Fue en tiempo de añadido. Chuma no falló ante Diego Fuoli tras una asistencia de Raúl Prada. Ya no hubo apenas tiempo a una reacción de su rival, y poco después pitó el colegiado el final del partido. Los emeritenses lo celebraron a lo grande. No era para menos. No es un paso definitivo, queda aún mucho por delante, pero sí es muy importante.