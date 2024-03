Luis Rubiales (2018-2023), años de lodo y escándalos sin fin

Lo tenía todo. El poder absoluto en la Federación. Poder y éxito deportivo. Éxito con la selección masculina, con Luis de la Fuente, una apuesta suya para suplir al carismático Luis Enrique, había conquistado la Liga de las Naciones, el primer título desde la Eurocopa 2012. Éxito deportivo también con la selección femenina cuando España se coronó campeona del mundo por vez primera con Jorge Vilda, otra apuesta suya, en el banquillo.

En la cima, Luis Rubiales encontró la perdición. El presidente que sucedió a Ángel María Villar (mayo 2018), acusado de corrupción, connivencia, malversación de fondos y falsificación de documentos y encarcelado por la ‘Operación Soulé’, ha vivido cinco años de lodo, barro y escándalos sin fin.

Cinco años de líos que empezaron muy pronto. Nada más llegar a su despacho en la ciudad deportiva de Las Rozas, registrado este miércoles por la UCO de la Guardia Civil, el dirigente inició su primer mandato envuelto en problemas.

Y al primer mes despidió a Lopetegui

Junio 2018. En su primer mes como presidente de la Federación tomó una medida drástica: echó al seleccionador. No le importó el momento (a 72 horas del debut en un Mundial) ni tampoco las consecuencias. Lo echó Rubiales por haberse comprometido a entrenar al Madrid. Y sin previo aviso del técnico vasco a Rubiales, quien enfurecido tomó la decisión más drástica que se recuerda a nivel deportivo porque prescindió de Lopetegui y entregó la selección, en medio de un volcánico clima, a Fernando Hierro, que tuvo que dejar el traje de director deportivo colgado en una percha para ponerse el chándal de seleccionador. España no pasó de los octavos de final, eliminada en la tanda de penaltis por Rusia, la anfitriona.

El acuerdo con Piqué y las comisiones millonarias

Septiembre 2019. Tras meses de negociaciones secretas, la Federación anuncia el acuerdo con Sela, la compañía pública saudí, para trasladar la Supercopa de España. Se garantizaba así el cobro de 40 millones de euros por cada edición mientras que Kosmos Holding, la empresa que preside Gerard Piqué, obtenía unos cuatro millones de euros por la intermediación. Era un contrato inicialmente por tres años, aunque luego se amplió hasta 2029 porque se interrumpió la celebración del torneo en Riad. Se filtraron audios (mayo 2022) de las charlas privadas entre ambos.

Acusaciones de pagos ilegales y grabaciones ilícitas

Septiembre 2020. Dos años después de llegar al cargo, Rubiales es reelegido como presidente de la Federación. No tuvo oposición alguna ya que Iker Casillas, que había expresado su deseo de acudir a los comicios, renunció. El triunfo del dirigente fue incontestable: logró 95 votos de los 140 asambleístas con derecho a voto. Hubo 10 votos en blanco. A partir de ese momento, crecen las acusaciones en torno a la figura del presidente, que no para de acumular poder, al tiempo que lanza (junio 2020) su candidatura para que España sea, junto a Portugal, sede del Mundial 2030. Luego, Rubiales, tras estallar el escándalo de la Supercopa, es acusado, como revela ‘El Confidencial’, de haber utilizado fondos propios de la RFEF para pagar el alquiler de su vivienda en Madrid (abril 2022). Él negó totalmente esa información. Un mes más tarde (mayo 2022), se le acusa desde ese mismo medio digital de grabar de forma ilegal conversaciones y llamadas telefónicas comprometedoras con miembros del Gobierno Español. La Federación también desmintió, y de forma tajante, todas esas acusaciones. Y sus conflictos con Javier Tebas, el presidente de la Liga, han sido permanentes. "Ha sido una constante en esos años, sin conspiraciones ni majaderías, solo buscando la crispación constante", dijo el dirigente de la patronal de los clubs.

Problemas familiares (y legales) con Juan Rubiales, su tío

Septiembre 2022. Periodista de profesión que se convirtió luego en jefe de gabinete de su primo Luis. Era la persona de máxima confianza del presidente desde que éste llegó al cargo en 2018. Hasta que un par de años más tarde le empieza a quitar atribuciones en el interior de los despachos de Las Rozas. Y el problema familiar se traslada luego al ámbito legal. "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante y con actitudes propias de Torrente", denunció el que fuera su jefe de gabinete en una entrevista con ‘El Mundo’, revelando lo que sucedió en una reunión de trabajo en Salobreña, que se habría pagado con fondos federativos.

"Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: ‘Esta tarde hay una fiesta y van a venir una chicas", confesó Juan Rubiales, quien explicó que un amigo personal del entonces presidente había llevado entre ocho y diez mujeres a esa supuesta reunión. Un juzgado de Madrid archivó la querella interpuesta por la Federación contra Juan Rubiales, en la que se le acusaba de haber filtrado información confidencial a los medios.

El beso no consentido a Jenni Hermoso precipitó su adiós

Agosto 2023. Resistió primero Rubiales al motín de una amplia mayoría de las jugadoras de la selección femenina, que se negaron a volver si mantenía en el cargo a Jorge Vilda. El presidente no claudicó (septiembre 2022) antes de enfrentarse a otra crisis deportiva, pero en el ámbito masculino. Tras el mal papel de España en el Mundial de Catar-2022 (eliminada en octavos de final), prescinde de Luis Enrique y elige a Luis de la Fuente, que le da el título de la Nations League meses más tarde, coincidiendo con el mayor éxito del fútbol femenino. Conquista la selección de Vilda el Mundial en Sídney y Rubiales le da un beso no consentido a Jenni Hermoso cuando está recogiendo su medalla de campeona, lo que desata una ola de críticas. "Más gilipolleces y tontos del culo no", fue la primera respuesta que lanzó en la Cadena COPE el dirigente, quien luego emitió un vídeo, que no era de disculpa de vuelta a España, y más tarde se negó a dimitir en la asamblea de la federación. Pero, acorralado, claudicó y abandonó (septiembre 2023).