Celia García apura para estar con el Al-Qázeres

Celia García era, el pasado sábado, una de las personas más tristes que había en el Multiusos. Su equipo, el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, había sido ampliamente derrotado en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenina Challenge por el Joventut (51-68) y ella, sin duda su líder espiritual, no había podido ayudar a evitar ese desenlace que deja el pulso casi sentenciado. Se hizo serio daño en una pierna nada más empezar y, aunque intentó seguir, se tuvo que marchar al vestuario sin anotar en 12 minutos.

No pudo volver, observando en la segunda parte el progresivo naufragio de sus compañeras desde el banquillo. Al final no pudo contener las lágrimas cuando saludó al público en lo que, sin duda, fue el último partido de la temporada en casa. Ya solo queda la probable eliminación o bien la final a cuatro para conseguir la segunda plaza de ascenso a la Liga Femenina Endesa.

García quiere sacarse la espina. O más bien lo necesita. En otras circunstancias lo recomendable sería guardar descanso y no acelerar la recuperación, pero ha decidido que no será así. Se ha puesto en manos del fisioterapeuta del Al-Qázeres, Nacho Galindo, una persona en la que confía completamente. Y todos coinciden en que hay posibilidades de poder saltar a la pista en Badalona este sábado (18.00 horas), aunque no sea en plenitud de facultades. El mensaje público es que es muy complicado remontar 17 puntos contra un rival que ha evidenciado ser superior, pero al menos se quiere terminar la temporada con buenas sensaciones. Todas lo merecen.

