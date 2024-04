Oliver Sierra insiste en que el Badajoz saldrá en Tercera

El Badajoz seguirá adelante en Tercera Federación. Así lo aseguró su director general, Javier Peña, el pasado miércoles en una comparecencia pensada para sofocar el posible incendio que se le venía a la propiedad de Lanuspe si se terminaba consumando el más que predecible descenso de categoría. Por si fuera poco, Luis Oliver Sierra, la polifacética figura que ha hecho de director deportivo, analista, inversor y entrenador lo confirmaba en condición de este último una vez finalizado el duelo en Sanse que confirmaba que el equipo estará el próximo curso en el quinto escalón del fútbol español. «Seremos el equipo más grande de Tercera, es imposible no ser viable. Es cuestión de poner al día el concurso y hacer una gestión desde cero», declaró en la rueda de prensa tras el partido en San Sebastián de los Reyes.

El propio Oliver fue categórico cuando fue preguntado sobre la supervivencia del club, negando cualquier atisbo de desaparición a corto plazo. «He visto gente celebrando la desaparición. Que descorchen el champán del descenso porque la desaparición no se va a dar», sentenció. El hijo de Luis Oliver Albesa también apuntó al daño que este descenso le va a hacer a la propiedad de la que él forma parte junto con el grupo de Agapito Iglesias. «Emocionalmente el club es de los aficionados, pero hay una propiedad que ha invertido mucho dinero en que esto funcione y que cuanto más abajo estás, más dinero pierdes», apunta. De hecho, el todavía entrenador del Badajoz se refirió durante esta comparecencia a la situación del pasado mes de marzo, cuando regresaron a los despachos del Nuevo Vivero a golpe de documento notarial y golpe de cerradura. «Teníamos una opción buenísima hace dos meses que era no entrar, dejar que esto se hundiese, que se lo comiesen los mexicanos y aquí paz y después gloria. Decidimos dar un paso adelante y tratar de salvar el club del descenso pero no ha sido suficiente», detalla.

Limpieza

Dentro de estas novedades, Oliver Sierra insinúa que habrá muchos cambios en el Badajoz a partir de las próximas semanas. «Se necesita una restructuración total. Deportiva, institucional y de todo tipo. Este circo hay que cortarlo. Debemos darle valor a la cantera, a los jugadores locales y hacer cosas que no se han hecho aquí en los últimos tiempos», comentó en la sala de prensa del Sanse. Con respecto al futuro de la plantilla, también se avecina un nuevo plantel durante el próximo curso en el Nuevo Vivero. «No creo que los jugadores actuales quieran quedarse. Además, la mayoría no tiene contrato», aseveró.

Con respecto a su continuidad en el banquillo, el actual entrenador no se mostró tan tajante como sí lo fue Javier Peña cuatro días antes. «Considero que, si el indicado soy yo bien, y si me quiero bajar del barco y darle el marrón a otro, se lo daré. Lo que no voy a hacer es quitarme del medio a la primera de cambio para darle satisfacción a algunos». Esto, sumado a que considera «incompatible» compaginar las funciones de entrenador y director deportivo, alimentan la posibilidad de que finalmente sea otra la persona quien ocupe el banquillo. Y aquí Juan Marrero es un nombre que está en cada vez más quinielas para tomar las riendas de este nuevo proyecto que retorne al equipo a Segunda Federación.