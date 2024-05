El Cacereño se va de copas a lo grande

Cobos: "Pase lo que pase yo siempre voy a querer al Cacereño"

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, estaba feliz. "Hemos jugado dos años seguimos liguilla de ascenso y terminamos llorando; en este estamos en Copa y estamos como locos. Cómo es el fútbol. Maravilloso. Qué bonito es el fútbol", exclamó.

"Ahora lo que me apetece es disfrutar del momento", dijo cuando se le preguntó sobre su continuidad o no. "Llevo muchos años, no sé si once o doce años, entre jugador, segundo entrenador o entrenador. Esta es mi casa. Pase lo que pase, yo voy a querer siempre al Cacereño", dijo sin aclarar nada más allá que no había hablado con el club sobre su futuro dentro o fuera del club.

"Ya dije en la previa que teníamos opciones, pese a que nos enfrentábamos a un equipo muy difícil como el Numancia, que ellos también se jugaban el ascenso, pero sabía que tendríamos opciones". Para el técnico, el CPC había terminado la temporada "muy bien" y que había protagonizado un partido "muy serio" ante un rival que "va a pelear ahora por subir". Cobos dijo que habían preparado bien el duelo. "Sabíamos que con el empate no les iba a valer, y que con espacios les podíamos hacer daño. Se lo hemos hecho, pero con 10 jugadores. Nos ha salido todo", concretó.

"Si analizas, en la primera vuelta hemos tenido muchos problemas, ya que hemos recibido muchísimos goles, y en la segunda son números de playoff. A mí no me vale. El fútbol son 34 jornadas. En la primera vuelta no hemos sido regular, y en la segunda sí lo hemos sido", afirmó. "Hemos perdido nueve partidos, los mismos que el año pasado, y es cierto que estamos en déficit porque no hemos ganado tanto. Hubiéramos podido pelear por otra cosa, pero las temporadas son todas las jornadas. Al final estás donde te mereces. Afortunadamente nosotros estamos ahí, nos hemos salvado a falta de dos jornadas y en Illescas fue un partido muy trabado".

"Cuando nos hemos quedado con un hombre menos hemos tenido que ajustar. Hemos metido a Karim con Sarmiento, pero hemos estado muy bien", explicó. "Están muy contentos porque cuando has estado ahí abajo y consigues salvarte la liberación es tremenda; si encima te metes en Copa del Rey... están como locos", agreg cuando se le cuestionó sobre el estado anímico de la plantilla en ese momento.