El Llerenense muere con todos los honores en Badajoz

Luismi: «No merecemos este castigo»

Tras el encuentro, ambos entrenadores reaccionaron a un desenlace amargo de temporada para Badajoz y Llerenense. Compareció primero Luismi, entrenador visitante, visiblemente afectado. «Si nos dicen a principios de temporada que hacemos 4 puntos, lo hubiéramos firmado. Han sido cuatro equipos empatados. No nos hemos merecido este castigo», apuntó el placentino. El entrenador del Llerenense, que aún no se ha pronunciado sobre su continuidad, insistió en su discurso y recordó un partido reciente que se les escapó de forma cruel y polémica en el campo de la Gimnástica. «Nos hemos merecido salvarnos, pero después de acordarnos de lo de Segovia, más rabia todavía». añadió.

Por su parte, el entrenador del Badajoz, Luis Oliver Sierra, también se mostró contundente. «Me he cansado de apelar a todo. Si no quieren ellos y no respetan ni su puesto de trabajo. Que se vayan todos mañana y a disfrutar del verano», declaró.