Oliver Sierra, entrenador del Badajoz: «Se va a ir el 90 por ciento de la plantilla»

Está claro que si llevas el apellido Oliver, casi ninguna comparecencia resulta indiferente. La última de Luis Oliver Sierra –hijo del conocido empresario con el que comparte nombre y primer apellido– estuvo plagada de titulares. El que todavía es entrenador del Badajoz (entre un largo etcétera de cargos) se despachó a gusto en sala de prensa tras la última derrota de la temporada del Badajoz, que cerró la liga cayendo ante el Llerenense. Un resultado que dejó muy enfadado a un técnico que no siguió el partido desde el banquillo tras su expulsión ante el Sanse y que tampoco se prodigó en el palco. «Lamentable, patético, despropósito... Es un resumen de lo que ha sido la temporada. Aquí han venido jugadores de fútbol y poquitos futbolistas», declaró.

No obstante, la cosa no terminó ahí. El preparador aragonés prosiguió su agrio discurso para disparar contra una plantilla a la que, pese a sus intentos, no ha logrado sacarle provecho. «Me he cansado de intentar apelar a todo. Si no quieren ellos y no respetan ni su puesto de trabajo. Que se vayan todos mañana y a disfrutar del verano», añadió.

Precisamente por ello, dejó entrever que se avecina una gran renovación en el plantel blanquinegro. «Casi todo lo que venga será nuevo. Trataremos de que vengan orgullosos de jugar en el Badajoz, aunque sea de jugar en Tercera. El 90 por ciento se va a marchar», admitió.

Por primera vez en dos meses, Luis Oliver Sierra hizo autocrítica y reconoció que no les ayudó el despido de dos futbolistas importantes como Miguel Núñez, uno de los capitanes y miembros más representativos del grupo, y de Carlos Cinta, máximo goleador. «Este club era un sindiós. Aquí todo el mundo mandaba. No había disciplina. Deportivamente, muy negativo, porque eran jugadores de nivel. Fue catastrófica, pero necesaria. El que piense que está por encima del club, se equivoca». apuntó. Además, también comentó que su intención es quedarse con futbolistas como Dani Cordero o Agustín Izquierdo, que fueron titulares este domingo, y que esperan que Miguel Narváez, que queda libre, quiera seguir en la entidad blanquinegra.

Nueva estructura

Después de que tanto él como el director general Javier Peña hayan jugado al despiste en los últimos días acerca de su posible continuidad en el banquillo, aún se desconoce si el propio Luis Oliver Sierra seguirá con su cargo de entrenador, si será director deportivo o si finalmente no desempeñará ninguna de las dos labores. Lo que sí que declaró en su comparecencia es que, además de la plantilla, habrá cambios que afectan a la jerarquía del club en varios niveles. «Hay que poner orden en las estructuras. Tenemos que hacer una pretemporada larga y normal. El que no venga por la labor, está fuera», indicó.

