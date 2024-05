Coria-Moralo y Azuaga-Villafranca, duelos por una final en Extremadura

El fútbol extremeño decide este domingo los finalistas de la fase regional del playoff de ascenso a Segunda Federación: Coria-Moralo (18.00, Municipal La Isla) y Azuaga-Villafranca (19.00, estadio Municipal) son los partidos de vuelta de esta eliminatoria semifinal que disputan los clasificados del segundo al quinto lugar en la liga ya finalizada. Los dos partidos se podrán ver a través de Canal Extremadura en Multipantalla.

El que mejor lo tiene de los cuatro es el Coria, tras ganar 0-2 en Navalmoral de la Mata el domingo pasado. Es el único equipo que no perdió ningún partido en casa durante el campeonato regular; sus aficionados esperan seguir disfrutando de la condición de invicto de los suyos en La Isla. Esta fortaleza como local del equipo entrenado por Miguel Ávila obliga al Moralo a afrontar un reto mayúsculo ya que deberá ganar por una diferencia de tres goles para superar el cruce. La reglamentación establece que en el caso de igualdad en el global de goles al termino del partido de vuelta, se jugará una prórroga y que si el equilibrio se mantiene no habrá penaltis porque pasa el equipo mejor clasificado en liga; en este caso el Coria que fue segundo mientras que el Moralo fue quinto. En todo caso no dan por perdida la eliminatoria en el equipo visitante, apelando incluso a lo que sucedió la temporada pasada cuando, en la final de este playoff, el Moralo llegó a igualar el 0-2 que había conseguido el Azuaga en Navalmoral aunque un gol posterior de su rival le dejó fuera. El equipo entrenado por Beni Besale intentará que este no sea su último partido de la temporada. El pasado mes de noviembre el resultado en este campo fue de Coria 4-Moralo 2. Dirigirá el partido de este domingo Hugo Novella Navalón de la delegación de árbitros de Badajoz.

Igualdad

Y con empate en la ida (1-1) se plantea el otro cruce en el que el Azuaga recibe al Villafranca con arbitraje de Carlos Diaz Agraz de la delegación de Navalmoral.

En principio está asegurado otro espectacular ambiente deportivo en las gradas del escenario de juego ya que a la entusiasta afición local se unirá una gran presencia de seguidores visitantes; se han fletado hasta seis autobuses para el desplazamiento de hinchas desde Villafranca de los Barros.

También los futbolistas visitantes están obligados a ganar ya que en caso de empate, con cualquier cifra de goles al termino de los 90 minutos de juego y la posterior prórroga, se clasificaría el Azuaga que fue tercero en liga, un puesto por encima del Villafranca. Enla competición de liga regular el Azuaga ganó 2-1 en el enfrentamiento jugado en este campo el pasado 7 de abril.

Los ganadores de los cruces de esta eliminatoria semifinal se enfrentarán, de nuevo a ida y vuelta, en busca de un campeón del ‘playoff’ extremeño que jugará por una plaza de ascenso frente a un rival de otro grupo autonómico ya avanzado junio.

Suscríbete para seguir leyendo