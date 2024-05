Banquillos con incertidumbre en Segunda Federación

La incertidumbre se ha apoderado de los banquillos extremeños de Segunda Federación para la próxima temporada. En los dos equipos de las Vegas Altas sus técnicos tienen contrato en vigor para el curso 24-25, pero la continuidad de José González ‘Gus’ en el Villanovense y de Juan Marrero en el Don Benito no se puede dar cien por cine segura. Más incierta es aún la situación del Cacereño, donde la primera opción es que Julio Cobos cumpla su sexta temporada consecutiva al frente del equipo.

CACEREÑO

Cobos, primera opción que sigue deshojando la margarita

«Es mi primera opción. Lo tengo clarísimo». Lo decía hace algo más de 15 días en una entrevista en este periódico el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, sobre la renovación de Julio Cobos. La pelota parece estar, por tanto, en el tejado del técnico, que podría tener alguna otra oferta encima de la mesa. Sin embargo, el mismo entrenador ha asegurado también que no habría problemas de entendimiento con el CPC. Pero el anuncio de su renovación no llega. No se barajan sustitutos, al menos públicamente, pero en el entorno del club y en el de sus aficionados gustan nombres como el de Luismi, que tan bien lo ha hecho con el Llerenense, o el de Rai, tentado por el Cacereño en el pasado.

VILLANOVENSE

Gus, continuidad automática pero sin más noticias

En el Villanovense la falta de noticias al respecto de la continuidad de José González ‘Gus’ ha levantado las suspicacias de qué pasará con el futuro del técnico serón. Tiene contrato en vigor, pero por el momento el club no ha reafirmado su continuidad. En parte entra dentro de lo lógico teniendo en cuenta el lío en el que anda metido el club a cuenta de la sanción de la Seguridad Social.

En la entidad entienden, además, que no está la cosa para pagar finiquitos y confían en Gus para el proyecto (austero) del Villanovense del próximo curso. Sin embargo, por si fuera Gus el que decidiera no continuar, el club ha tanteado alguna opción para el banquillo. Ahí aparece Luismi Álvarez. El ex del Llerenense gusta mucho en Villanueva por su intensa manera de vivir el fútbol, algo que históricamente ha casado bien con la afición del Villanovense.

Rumores aparte, en la entidad entienden que Gus es el hombre idóneo para continuar al frente del banquillo por su amplio conocimiento de categoría, club y entorno.

DON BENITO

Juan Marrero, renovado con condiciones

En el Don Benito la continuidad de Juan Marrero, uno de los grandes héroes del ascenso a Segunda Federación de esta temporada, se da prácticamente por hecha. Pero ojo, no todo lo que reluce es oro. El técnico tiene contrato en vigor de cara a la próxima campaña por haber conseguido el ascenso. En su acuerdo había una cláusula de renovación automática en caso de lograr el principal objetivo del curso, que era el de regresar a la categoría en la que el próximo curso militará junto a los también extremeños Cacereño y Villanovense y quién sabe si alguno más.

El caso es que Marrero ha dejado más que clara su intención de continuar. Él quiere seguir en Don Benito y así lo ha manifestado ya en más de una ocasión, pero supedita su continuidad a la de Enrique Olea al frente de la presidencia. Olea se va a presentar a las elecciones y salvo hecatombe será la suya la candidatura que resulte elegida, sobre todo teniendo en cuenta la gran temporada y gestión realizada el último año al frente de la junta gestora.

