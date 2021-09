La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), principal patronal del sector en España, ha presentado una querella contra Ryanair acusándo a la aerolínea de atentar contra el honor de las agencias de viajes y su labor de intermediarias autorizadas legalmente para contratar servicios de compañías aéreas en nombre de sus clientes. El conflicto derivado de los impagos durante la pandemia desemboca un paso más allá tras la celebración de un intento de conciliación el pasado día 8 de julio. Entonces, Ryanair rechazó una solución acordada a esta seria controversia. Acave inició este proceso en abril presentando una demanda de conciliación donde pedía, entre otras cosas, la rectificación pública de la información falsa que había difundido la multinacional irlandesa.

Según Acave, Ryanair acusó a las agencias de hechos tan graves como obstaculizar los reembolsos de Ryanair o de proporcionar datos falsos para efectuar las reservas. En la preceptiva conciliación, la compañía aérea rechazó rectificar y por consiguiente Acave ha presentado querella contra la citada compañía por la presunta comisión de un delito contra el honor.

Medidas antiintermediarios

Según la patronal de las agencias de viaje, "desde hace años, Ryanair ha querido impedir a toda costa que sus vuelos pudieran venderse a través de agencias de viajes, pero nunca había recurrido a la atribución falsa de conductas delictivas para lograr su objetivo". En la demanda, se pone de manifiesto que Ryanair ha acusado a las agencias de viajes que han comercializado billetes de Ryanair de haber efectuado actos ilícitos.

En los últimos meses, Acave ha tenido noticia a través de sus asociados de que muchos clientes que habían contratado sus vuelos a través de agencias de viajes habían recibido cartas donde se les informaba de que sus billetes habían sido adquiridos a través de 'screen scraping'. Esta técnica, completamente legal, consiste en que una agencia de viajes escanea el sitio web de una aerolínea, presenta opciones de vuelo a sus clientes y contrata en su nombre la opción elegida. La compra se efectúa por los canales preceptivos, con toda la información de los clientes y con las garantías necesarias.

Información falsa

Sin embargo, Ryanair, en su página web y en los correos electrónicos que ha remitido, acusa a las agencias de viajes de proporcionar información falsa en los métodos de pago para efectuar las reservas, así como de no abonar a sus clientes los reembolsos realizados por la compañía aérea, dando a entender que las agencias se pueden haber apropiado indebidamente de dichas cantidades.

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, cuyo presidente es Martí Sarrate, es la patronal de agencias de viajes de ámbito estatal con sede en Catalunya. Es la Asociación más representativa de España con aproximadamente 450 asociados y alrededor de 1.000 puntos de venta en toda España. Forman parte de la asociación agencias de las diferentes tipologías: emisoras vacacionales y corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de ciudad, agencias online y de cruceros.

El caso Kiwi.com

La aerolínea irlandesa decidió hace unas pocas semanas bloquear las tarjetas de embarque emitidas por la agencia 'on line' Kiwi.com. La aerolínea decidió unilateralmente que esas tarjetas no son válidas en sus vuelos. En la práctica para poder volar con Ryanair, se debe realizar el check-in online con la compañía aérea no en kiwi.com, por ejemplo.

Cláusulas abusivas, según la OCU

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la justicia ha dado la razón a la organización repetidamente y se han detectado al menos 11 cláusulas abusivas en los contratos de Ryanair. Gastos enmascarados, normas injustificadas, la lista es amplia. "Es cierto que los precios de los vuelos son muy competitivos, pero también que en sus relaciones con los viajeros hay muchos abusos", cocluye la OCU.