La farmacéutica Sanofi ha reforzado la apuesta estratégica de la investigación contra el cáncer. La firma ha informado de que ha duplicado en tres años sus tratamientos en oncología, con un incremento de un 35% en la inversión destinada. La biofarmacéutica invirtió aproximadamente 50 millones de euros en investigación y desarrollo en España en 2021, de los que 6,7 millones se destinaron a la investigación en distintos tipos de cáncer. De los 71 estudios clínicos que Sanofi puso en marcha en España en 2021, 25 correspondieron al área oncológica.

Los tratamientos contra el cáncer de pulmón y el mieloma múltiple centran buena parte de los esfuerzos. Sanofi cuenta en la actualidad con 10 moléculas en distintas fases de investigación para diferentes indicaciones, con especial foco en aquellos tipos de cáncer difíciles de tratar. Una de las prioridades de la compañía es ampliar el acceso a las terapias y proporcionar recursos y herramientas de apoyo a los pacientes, siempre uniendo esfuerzos y colaborando con todos los agentes de salud implicados en el abordaje de las enfermedades oncológicas. "La oncología es una de las apuestas de futuro de Sanofi. Ponemos el foco en el descubrimiento y desarrollo de tratamientos basados en criterios científicos sólidos y en tecnologías innovadoras para dar respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes oncológicos. Por ello, no solo hemos incrementado nuestra inversión en I+D en esta área, sino que también se han realizado adquisiciones y asociaciones con organismos y entidades clave del sector a nivel global que nos permitirán desarrollar tratamientos revolucionarios” ha explicado Raquel Tapia, directora general de la unidad de medicina especializada de Sanofi Iberia.

Mientras que las investigaciones en inmuno-oncología están centradas en encontrar nuevas formas de reforzar el sistema inmunitario para que sea capaz de detectar y atacar los tumores, el foco de la oncología molecular al que mima Sanofi es la medicina de precisión, para identificar las mutaciones genéticas de un tumor y que los investigadores puedan adaptar su tratamiento.

Avances en este campo pueden dar frutos para el tratamiento del mieloma múltiple y otros tipos de cáncer de la sangre, cáncer de piel, de pulmón, de mama y otros tipos de cáncer hormonales.

Dos nuevos tratamientos

En las últimas semanas, están disponibles en España dos nuevos tratamientos oncológicos desarrollados por Sanofi para tratar unos de los tipos de cáncer más difíciles de abordar: el cáncer de pulmón y el mieloma múltiple. Los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón no microcítico avanzado (CPNM) metastásico o localmente avanzado, que no son candidatos para recibir quimioterapia o radioterapia definitiva, cuentan ahora con una nueva opción de tratamiento que ha demostrado reducir el riesgo de muerte en un 43% para los pacientes con una alta expresión de PDL11 (una proteína que ayuda a que las células inmunitarias no ataquen a las células sanas).

Este nuevo medicamento, desarrollado por Sanofi y Regeneron, supone un gran avance para la comunidad científica y abre una nueva ventana de posibilidades a los pacientes que se enfrentan a esta enfermedad. Sanofi también tiene un área de investigación prioritaria en los cánceres hematológicos, y en concreto en el mieloma múltiple. Aunque de momento esta patología no tiene cura definitiva, los tratamientos desarrollados hasta la fecha han conseguido que los pacientes vivan cada vez más tiempo. Sin embargo, esto conlleva un aumento de la probabilidad de sufrir recaídas y de que el cáncer se vuelva cada vez más resistente a los medicamentos iniciales y consecutivos.

El nuevo tratamiento de Sanofi, único en su método de acción y que cuenta con una doble indicación, está diseñado para ayudar al sistema inmunitario a destruir las células cancerosas de manera activa y así impedir que los pacientes en tratamiento desarrollen resistencia fácilmente. Actúa en combinación con los estándares de tratamiento mejorando el pronóstico actual de las personas afectadas por esta enfermedad.

El envejecimiento de la población, sumado a estilos de vida poco saludables, los cuales incluyen factores de riesgo como el consumo de tabaco y de alcohol, una alimentación inadecuada, el sedentarismo y la mala calidad del aire, colocan a esta enfermedad tan heterogénea en el primer puesto a escala mundial. Según la 'International Agency for Research on Cancer', en 2020 se diagnosticaron alrededor de 19,3 millones de nuevos casos en el mundo y las estadísticas pronostican que la cifra ascienda a 30,2 millones para el año en 2040. En España, la Asociación Española contra el Cáncer cuantifica en 285.530 los nuevos casos diagnosticados en 2021, un 2,36% más respecto al año anterior. Se estima que en 2040 esta cifra aumentará hasta los 341.000 casos en nuestro país.