El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado que los precios "han subido una burrada, pero no hacerlo habría sido un desastre". Con todo, ha abogado por "perseguir" una bajada de los costes con el fin de abaratar los precios de venta al público (PVP). Y ha asegurado estar muy preocupado por el aumento de los precios porque afecta más a las rentas más bajas.

El presidente de la cadena de supermercados ha comentado que “un distribuidor no puede poner los precios que quiera, pues lo que más nos gusta es fastidiar a la competencia. Sabemos que hemos subido los precios, pero se habría generado un desastre en la cadena de producción si no hubiéramos subido los precios de venta al público. No queda otra". También ha señalado que Mercadona ha reducido su margen comercial en 0,6 puntos, lo que ha tenido un impacto de 140 millones de euros en su cuenta de explotación.

Aceite de girasol y leche

Durante la presentación de resultados ha recordado que el aceite de girasol, hace un año valía 1,60 euros por litro a 3,20 euros por litro, por la guerra en Ucrania y los problemas de abastecimiento. Sin embargo, ha bajado a 1,95 euros, en la actualidad.

Mercadona "ha hecho de dique de contención de precios, al ser capaz de poner en marcha numerosas medidas para reducir los costes y mejorar la productividad, con las que ha evitado trasladar parte del incremento de costes sufrido al precio final". Por eso, ha concretado que "los precios de los productos que comercializa en sus lineales han subido un 10% de media, frente al incremento del 12% experimentado por los precios de coste en origen, dos puntos de diferencia que han incidido negativamente en el margen de la compañía, que ha sido 0,6 puntos menor que en 2021".

También ha reconocido que la compañía ha atravesado problemas de stock que han generado problemas en el suministro de leche durante 2022.