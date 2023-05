Luz verde de la Comisión Europea al régimen de ayudas español por valor de 837 millones de euros para apoyar la producción de baterías para los vehículos eléctricos. Bruselas considera que el plan diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez es “necesario, adecuado y proporcionado” para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas importantes para la aplicación del Pacto Verde Europeo. El régimen se financiará parcialmente a través de los fondos de recuperación y concederá ayuda en forma de subvenciones y préstamos directos.

“El establecimiento de este régimen de ayuda español por un valor de 837 millones de euros para apoyar la producción de baterías constituye un paso importante en la transición hacia una economía de cero emisiones netas al tiempo que se protege la igualdad de condiciones en el mercado único en consonancia con los objetivos de cohesión”, ha destacado la vicepresidenta y comisaria de competencia, Margrethe Vestager.

Bruselas considera que el plan se ajusta a las condiciones establecidas en el marco temporal de crisis y transición. En particular, la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas; y, en segundo, se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Horquilla de ayudas

Según ha anunciado la Comisión Europea, a la ayuda podrán optar empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y materias primas conexas. El importe máximo de la ayuda por beneficiario será de entre 100 y 300 millones de euros para las inversiones en el ámbito de las baterías, dependiendo de si se realiza en una región con derecho a fondos de cohesión o no; no superior a 100 millones de euros para las inversiones en componentes esenciales; y no superior a 25 millones de euros para las inversiones en materias primas.

El análisis del Ejecutivo comunitario ha determinado que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas y que se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición, adoptado el pasado 9 de marzo para fomentar medidas de apoyo en sectores clave para la transición hacia una economía con cero emisiones netas, y que modifica el régimen adoptado a finales de marzo del año pasado para permitir a los gobiernos de la UE utilizar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales.