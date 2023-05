El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha apostado por competir de tú a tú con las 'fintech' y las 'big tech' (grandes tecnológicas) superando la oferta de productos financieros tradicionales. Durante una mesa redonda sobre la banca en el marco de la 38 Reunió Cercle d'Economia, ha sido tajante y ha considerado erróneo mantener "estrategias defensivas" por parte de la banca ante la competencia.

En una mesa redonda con Fernando Restoy, presidente de Financial Stability Institute, BIS; y José Viñals, presidente de Standard Chartered, Goirigolzarri ha explicado que "la digitalización nos ha enseñado que la frontera entre sectores es difusa". Y un sector con una base de clientela tan enorme "no tiene por qué quedar circunscrito a los productos financieros tradicionales". No ha concretado, de todas formas, que tipo de qué tipo de oferta se trataría.

En todo caso sí que ha destacado que, en el corto plazo, "el gran campo de competencia se va a establecer en los medios de pago, no por las comisiones que se puedan o no cobrar, sino por la propiedad de los sistemas". Goirigolzarri ha recordado que, además de su importante base de clientes, la banca tradicional cuenta con las herramientas suficientes para competir con las grandes tecnológicas.

A lo largo de su intervención ha lamentado la falta de la "tercera parta" de la unión bancaria, que es el fondo de depósitos común y que en Europa "no está claro" quién es el prestamista de última instancia para aportar liquidez a un banco solvente que entra en turbulencias.

Fondo de garantía de depósitos común

A su juicio, este es uno de los dos elementos que el presidente de CaixaBank ha señalado que hecha en falta en la arquitectura de la unión bancaria, junto con un fondo de garantía de depósitos común.

Y sobre las diferencias de cotización bursátil entre los bancos estadounidenses y los bancos europeos, Goirigolzarri ha señalado como razones los tipos de interés negativos que había en Europa; que los inversores ven la regulación europea "más compleja y menos reglada" y la fragmentación del mercado bancario en Europa. Ha recordado que la principal entidad financiera de EEUU tiene un valor en bolsa que equivale a la suma del de las cinco mayores de Europa.

"Estamos comparando un único mercado con un mercado que decimos que es único pero no lo es, porque está extraordinariamente fragmentado", ha afirmado. A su entender, la diferencia en la cotización significa una capacidad de atraer capitales diferente.

Restoy, por su parte, ha defendido que Europa necesita más cobertura en los depósitos para promocionar la estabilidad financiera y ha criticado que "las dificultades políticas desparecen cuando se identifican las urgencias". Ha opinado que la regulación de la banca existente "no se mueve con suficiente agilidad" pero ha destacado positivamente que en el ámbito europeo la normativa sigue los estándares internacionales.

Y Viñals ha coincidido con Restoy en la falta de agilidad y ha asegurado que para que los bancos puedan competir con las empresas 'big tech' también es necesario "trabajar en las coberturas de los costes". Ha analizado que la empresas con participación global tienen "una posición delicada porque tienen que navegar en la incertidumbre" debido a que, según el, han aumentado las tensiones en el ámbito geopolítico.