La patronal de los fabricantes y los distribuidores en España, que ha reunido a 1.200 directivos del sector en Zaragoza este miércoles y jueves en su 38 Congreso, han cargado con dureza contra la medida estrella del pacto de coalición entre el PSOE y Sumar: la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Javier Campo, ha advertido este miércoles de que la bajada de la jornada laboral "destrozará" la ya de por sí baja productividad de la economía española, que a su juicio se esta convirtiendo en un "mal endémico".

Campo ha explicado que la productividad de España es un 24% más baja que la de la eurozona y que es "cada vez más complicada", en una senda que "va a destrozar la competitividad" de la economía española. También ha detallado que España cuenta con 1,1 millones más de trabajadores que en 2019, pero que se trabajan la mismas horas en total.

Las causas de esta realidad están en que muchos de estos empleos son del sector público, otros son de tiempo parcial y además entre 400.000 y 500.000 se han generado para afrontar el absentismo laboral, ha indicado.

También ha criticado la deriva y la polarización de la política española que imposibilitan los grandes consensos "mínimos" que a su juicio necesita el país para afrontar los desafíos actuales, para un sector que no se ha recuperado de la covid y no lo hará hasta 2025, ha vaticinado. "Por desgracia, con la división permanente no puede salir nada bueno", ha recalcado.

La Cámara de Comercio de Zaragoza no lo ve mal

Sin embargo, el secretario general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez, no ve mal una reducción de la jornada laboral vinculada a la productividad, pero ha apelado a que los acuerdos se tomen en el seno del diálogo social, entre las organizaciones empresariales y sindicales. Así lo ha indicado respecto al acuerdo programático alcanzado entre el PSOE y Sumar, que incluye una reducción de la jornada laboral máxima legal de forma progresiva desde las 40 horas semanales vigentes a las 38,5 horas en 2024 y a las 37,5 en 2025.

Sánchez ha insistido en que esas decisiones se deben pactar en el seno del diálogo social y en función de cómo evolucione la economía, al tiempo que ha echado en falta, en ese acuerdo entre el PSOE y Sumar, reformas estructurales de la economía española, cuando "será inevitable" tomar medidas, y la Unión Europea obligará a ello, para reducir el déficit público.