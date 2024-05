Envision retrasa el comienzo de la obra de la gigafactoría a principios de julio

Principios de julio. Es la última fecha que baraja Envision para el comienzo de la obra de la gigafactoría en Navalmoral de la Mata, que debía haber empezado el pasado mes de septiembre, según las previsiones iniciales de la multinacional china. Era cuando esperaba recibir el visto bueno del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) concedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero no llegó.

El comienzo de la obra dependía directamente de la resolución definitiva de esas ayudas, que finalmente no se materializó hasta el 31 de octubre. En cambio, desde entonces, no ha habido ningún movimiento en superficie. Sí lo ha habido detrás, pues durante todo este tiempo Envision ha intentado cerrar acuerdos con diferentes entidades para asegurarse la venta de sus baterías. De momento, solo ha trascendido el convenio con Mercedes-Benz, que ya ha anunciado que sus vehículos se fabricarán con las baterías extremeñas. No obstante, la empresa mantiene contactos con otras marcas, aunque las negociaciones se llevan a cabo desde Asia, ya que el grupo tiene su sede principal en Shangái.

La idea de Envision era no comenzar la obra hasta que no tuviera cerrados estos contratos. No obstante, y a pesar de que la búsqueda de compradores continúa, la empresa sí ofrece una fecha ya para el comienzo de la construcción: «El proyecto sigue adelante en su preparación y financiación, con fecha prevista de primera piedra a principios de julio», adelantan desde la empresa a este diario. Los trabajos se prolongarán durante dos años y medio, por lo que la previsión es que la planta pueda empezar a producir a finales del 2026.

La inversión prevista es de unos 1.000 millones de euros, de los que 300 proceden de las ayudas al PERTE-VEC. En concreto, 200 millones llegarán en forma de subvención y los otros 100 millones se concederán como un préstamo.

Junio 2022: Dos años de trámites

Fue el 3 de junio de 2022 cuando el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), confirmó la apertura de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata (Cáceres); en una superficie de 200 hectáreas del área logística e industrial de Expacio Navalmoral.

El objetivo entonces era que la fábrica estuviera a pleno rendimiento en el año 2025. Sin embargo, las piedras en el camino han ido retrasando el proyecto. Entre esos obstáculos se encuentra la denegación del primer PERTE que solicitó, que consiguió el ‘ok’ en la segunda convocatoria. Ahora el inicio de la fabricación se espera para 2026.