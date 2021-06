Finalmente, será el miércoles 30 de junio cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé cuenta ante el Congreso de la aprobación de los indultos por el Consejo de Ministros. Este mismo sábado, su equipo en la Moncloa registró la comparecencia, a petición propia, ante el pleno de la Cámara baja, para informar de los dos últimos Consejos Europeos -el extraordinario del 24 y 25 de mayo y el ordinario de los próximos 24 y 25 de junio-, “así como de la situación política y económica”, según consta en el escrito registrado en el Congreso.

El Ejecutivo despeja así otra de las fechas claves en este largo trayecto hacia la medida de gracia. En la última semana fuentes del Grupo Socialista habían apuntado la fecha del 7 de julio como la marcada para que el presidente acudiera a la Cámara baja a explicarse, pero fuentes de la Moncloa indicaban que ese día tal vez quedara lejos, porque los indultos a los líderes del ‘procés’ se aprobarán el 22 de junio -es el día “más probable” ahora mismo- o, como tarde, el martes 29. No hay aún confirmación oficial, aunque en principio solo hay esas dos alternativas.

El Consejo de Ministros también se reunirá de manera extraordinaria el próximo jueves, pero para aprobar el real decreto ley que eliminará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, que entrará en vigor el sábado 26 de junio. No obstante, la Moncloa no quiere mezclar ambas cuestiones. En primer término, para que la derecha no acuse a Sánchez de querer tapar la medida de gracia con una iniciativa de impacto social y que será acogida por los ciudadanos después de más de un año de lucha contra la pandemia. Y dos, porque el presidente no quiere que el perdón gubernamental se vea como una iniciativa “vergonzante”: lo defiende a pecho descubierto porque la considera una piedra fundamental en el camino de recomposición de la “convivencia” dentro de Catalunya y de Catalunya con el resto de España.

La remodelación del Gabinete

El 30 de junio, pues, Sánchez agrupará dos cuestiones: Consejos Europeos e indultos. La comparecencia del presidente en el Congreso para dar cuenta de las cumbres europeos es obligada, y suele ser un debate que se prolonga durante cinco o seis horas, previo, habitualmente, a la sesión de control al Ejecutivo. Ahora, la Moncloa ha preferido sumar los dos elementos en lugar de programar dos plenos separados. Aunque Sánchez no sacara a relucir la cuestión de los indultos, la oposición se lo lanzaría. Y más en este caso, cuando esta cuestión lleva instalada en primera línea del debate público desde hace un mes y cuando PP, Cs y Vox emiten mensajes durísimos contra Sánchez, acusándole de traición solo para “mantenerse en el poder”. Los populares han colado al Rey al centro de la escena a través de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez tiene otra cita pendiente, la reunión con el ‘president’, Pere Aragonès, en la Moncloa, en principio programada para este mes, aunque no tiene fecha. Lo que ya está claro es que la aprobación de los indultos será previa a esa primera entrevista entre los dos presidentes.

Una vez quede cerrada la carpeta de la medida de gracia, el líder socialista podría acometer una profunda remodelación del Gobierno. Él mismo ha sido preguntado por esta cuestión. En Buenos Aires, hace 10 días, confesó que su prioridad es la vacunación y la recuperación económica, pero no la negó. También podría demorar esa reestructuración ministerial para el arranque del curso político, en septiembre, aunque la colocación de las piezas en los últimos días, con el panorama más despejado una vez se dé vía libre a los indultos, apunta a que la reorganización del Gabinete pudiera tener lugar el próximo mes.