El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ahondado este domingo en sus diferencias con el PP y, sobre todo, con su presidente, Pablo Casado, a quien ha augurado que "no llegará a ningún Gobierno" y ha reprochado que sea un "burdo relevo" de las políticas del PSOE. Además, le ha advertido de que no debería dar por supuesto el apoyo de Vox para llegar al Palacio de la Moncloa.

En un multitudinario mitin en Ifema, en Madrid, Abascal ha clausurado 'Viva 21' con un duro discurso contra los 'populares'. "Son unos grises", ha afeado acusándoles de querer llegar a la Moncloa solo para dar trabajo a sus seguidores pero mantener la misma "ideología progre".

"Para ellos, el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del PP", ha lamentado poniendo en duda el compromiso de Casado de derogar las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez. "No lo hicieron cuando tenían casi 200 escaños", ha recordado Abascal.

De hecho, ha apuntado que esas mismas políticas que Casado dice que derogará cuando llegue al Gobierno están vigentes en las comunidades gobernadas por su partido, como Andalucía, Madrid o Galicia. "No derogará nada y no llegará a ningún Gobierno porque a los españoles no se les puede mentir", ha avisado aprovechando para mofarse del "gafe" del presidente del PP tras la imputación de Nicolas Sarkozy y la dimisión del canciller austriaco Sebastian Kurz, dos de los participantes en la Convención del PP celebrada la pasada semana.

En este punto, Abascal ha advertido al líder de los 'populares' de que no puede contar con el apoyo seguro de Vox. "Igual se encuentra obligado a votarnos a nosotros", ha deslizado apuntando que la alternativa también puede ser un acuerdo del PP con los socialistas para "apuntalar la degradación institucional".

"Nosotros tenemos nuestra propia agenda", ha dejado claro Abascal en la presentación de su llamada 'Agenda España' con la que Vox se opone a la 'Agenda 2030' de Naciones Unidas y que está seguro que contaría con el apoyo de la mayoría de los españoles si se presentara sin las siglas de ningún partido tras los "insultos y vejaciones" recibidos por Vox.

Ha sido en la 'Agenda 2030' donde Abascal ha ahondado en las "similitudes" entre socialistas y 'populares'. "Es la agenda de comunistas, socialistas, progres y flojos", ha ridiculizado sobre un decálogo que, acusa, quiere "promover la inmigración masiva, la ideología de género, la religión climática, un multiculturalismo fracasado y prohibir nuestra cultura arrancando raíces y silenciando la historia".

Frente a ello, la 'Agenda España' de Vox defiende la familia, la propiedad, la soberanía, la igualdad y la unidad de España. "No se trata de elegir entre la agenda de Sánchez y de Casado porque es la misma. Se trata de elegir un Gobierno patriótico cuya agenda sea España", ha proclamado.

"Cualquier otro gobierno hubiera dimitido"

Este es el Ejecutivo que Abascal está convencido de que "tarde o temprano" llegará al poder y que "España necesita". Y ha alejado de este objetivo a las siglas concretas de Vox, que ha asegurado que no es más que "un instrumento al servicio de España".

Sin embargo, ha reconocido que es un instrumento que de momento "está siendo útil" y ha recordado los hitos logrados por su partido, como la condena a los líderes del 'procés' o las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en contra del estado de alarma o del 'cerrojazo' del Congreso. A su juicio, decisiones que ya hubieran llevado a la dimisión "de cualquier Gobierno de Europa".

"Vox es un instrumento y no lo vamos a sacralizar. Pero funciona para beneficio de los españoles y también para rabia de otros", ha enfatizado alzando a Vox como "el mayor defensor del Estado de derecho y de las leyes constitucionales".