"España está comprometida con la OTAN y la seguridad de Europa", ha asegurado Pedro Sánchez en un mensaje publicado en Twitter. El presidente del Gobierno ha mantenido una conversación con el presidente de esta organización, Jens Stoltenberg, en el que le ha transmitido este mensaje. Además, el jefe del Ejecutivo ha mostrado su apoyo a la "soberanía e integridad territorial de Ucrania". "Confiamos en que la diplomacia y el diálogo en la vía de la desescalada en esta crisis", ha reivindicado.

Las palabras del presidente llegan después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya solicitado este domingo comparecer de manera urgente en el Congreso para dar cuenta sobre la posición de España en este conflicto. Por el momento, evita hablar de un escenario futuro en el que haya soldados españoles despegados en Ucrania, pero avisa que el Ejecutivo está "preparado para cualquier eventualidad".

Albares pidió este domingo a petición propia acudir al Congreso "ante la situación extraordinaria que se desarrolla en torno a la crisis de Ucrania". Fuentes de Exteriores explican que el ministros explicará la posición de España con respecto al conflicto, así como el apoyo que el Gobierno ha dado a la OTAN. Además, informará sobre las conclusiones que se alcancen en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE al que también acudirá el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Después de que Sánchez reivindicara el pasado sábado que es el "momento de la diplomacia", Albares aseguró este domingo que España apuesta por el "diálogo", pero señaló que el Gobierno estará junto a la Unión Europea y la OTAN "en la disuasión si el diálogo no da sus frutos". En una entrevista en El Mundo señaló que en el Ejecutivo están "preparados para cualquier eventualidad".

No quiso hablar de "política-ficción" cuando se le preguntó si puede garantizar que en unos meses no habrá soldados españoles en tierra ucraniana. "El momento actual es el de encontrar las fórmulas que nos permitan transitar por el camino de la distensión, el diálogo y la desescalada", dijo. Un discurso que suaviza las tensiones con sus socios de Unidas Podemos que han recuperado el 'No a la guerra'.

Las llamadas

Los roces internos del Gobierno de coalición le sirvieron, una vez más, a Pablo Casado para cargar contra Sánchez. "¿Va a poner orden en su Gobierno para que dejen de insultar a su ministra de Defensa y dejen de decir que lo que usted ha decidido sobre Ucrania es un disparate?", le cuestionó el presidente del PP al jefe del Ejecutivo en referencia a unas declaraciones del exlíder de los morados, Pablo Iglesias, sobre la responsable de Defensa, Margarita Robles.

Además, Casado aseguró que aún no ha recibido una llamada de Sánchez para informarle sobre sus planes respecto a Ucrania. "Allá él...", dijo este domingo, un tanto molesto, después de que el pasado viernes ofreciera al Gobierno su respaldo a cualquier decisión sobre el apoyo de España a la OTAN. "El Gobierno no nos ha dicho nada", insistió.