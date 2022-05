El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que presentará una propuesta de "regeneración" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales y ha apostado por retomar las negociaciones tras las elecciones andaluzas del 19 de junio y cuando se haya "enfriado" el "nivel de crispación" actual.

"Vamos a enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas y vamos a esperar a que acabe un periodo electoral muy importante en España, que son las elecciones andaluzas, y el PP se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del CGPJ", ha manifestado en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha dicho que espera que al Gobierno le "interese" su propuesta y no siga "haciendo oposición a la oposición". A su entender, "no es fácil pactar con alguien que no quiere pactar" y que cuando lo necesita se decanta por el "independentismo".

Acusa a Sánchez de "ocupar las instituciones"

Al ser preguntado si se siente obligado a renovar el órgano de gobierno de los jueces por mandato constitucional, Feijóo ha asegurado que se siente "obligado a intentarlo hasta el último instante", pero ha defendido "regenerar la forma de elegir el CGPJ".

"Me siento precavido por las decisiones unilaterales del Gobierno ocupando las instituciones del Estado con cargos políticos que vienen directamente del Gobierno", ha manifestado, citando como ejemplo lo ocurrido con Fiscalía General del Estado o ahora con la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que ocupaba un cargo en el Ministerio de Defensa.

El PP ha abierto una ronda con diferentes asociaciones judiciales en el marco de las conversaciones para la renovación del CGPJ. Estos encuentros se mantienen con la intención de recabar propuestas para desbloquear la situación que mantiene en funciones desde diciembre de 2018 a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Fuentes cercanas a la negociación han destacado a Europa Press el carácter discreto de los encuentros, así como la disposición de 'Génova' a escuchar a las asociaciones.