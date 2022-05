El PSOE ha registrado este jueves una proposición de ley que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien ha afirmado que España no puede seguir mirando hacia otro lado ante esta "grave violación de los derechos humanos", al tiempo que ha advertido de que, si el PSOE tiene que ir solo en esta lucha, lo hará.

Y es que Lastra asegura desconocer la postura actual de Unidas Podemos y ha recordado que en 2019, cuando el PSOE presentó una PNL para abolir la prostitución, la formación morada "se fracturó" a la hora de votar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte, ha opinado que la propuesta socialista sumará a los esfuerzos del Gobierno de abolir la prostitución y ayudará a continuar con el debate para llegar a un consenso.

La propuesta que el PSOE ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados -y cuyo debate para la toma en consideración se celebrará en dos semanas- plantea modificar el artículo 187 del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. "Se trata de abolir la prostitución en nuestro país", ha remarcado Lastra.

Penas de hasta 3 años para quienes acudan a la prostitución

En su texto, el PSOE plantea castigar toda clase de proxenetismo, sin que sea necesaria la relación de explotación, y también la tercería locativa, que configura una modalidad agravada del delito de proxenetismo, con aumento de la pena.

Señala que las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos, por lo que serán multados.

En concreto, el texto contempla multas de entre 12 y 24 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años y multas de 24 a 48 meses en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.

Según el artículo 50 del Código Civil, la multa pude ir desde los diez días a los dos años y el importe, de dos euros diarios a 400, según determine el juez tras analizar la situación económica del condenado

"En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución", puntualiza el PSOE.

"Ya no habrá excusas para decir que éste no es el momento'

El PSOE confía en contar con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios "más allá de los vetos cruzados que vimos ayer" para sacar adelante una ley. "Estoy convencida de que no estamos solas porque tenemos el apoyo del movimiento feminista y la mayoría de los grupos parlamentarios, que ya no tendrán excusas para decir que este no es el momento o la ley para abolir la prostitución", ha dicho.

Lastra se ha referido a la aprobación ayer del dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual, una norma impulsada por el Gobierno y en la que el PSOE -ha dicho- ha trabajado "mucho y muy duramente" durante su trámite parlamentario y ha explicado que para su partido la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres.

"Por eso desde el principio hemos defendido una ley que tipifique penalmente el proxenetismo y la tercería locativa", porque para el PSOE hacerlo de otro modo significa ignorar la realidad de la explotación sexual en la que viven miles de mujeres en España.

Acusa al PP de "trilerismo político" y desconoce la postura de UP

La vicesecretaria general del PSOE ha defendido que luchar contra la peor forma de explotación no puede ser algo secundario y ha acusado al PP de hacer "trilerismo político" y de faltar a su palabra al dar marcha atrás y no apoyar la enmienda que el PSOE iba a incorporar a la ley del solo sí es sí encaminada a la abolición de la prostitución y que finalmente retiró para no poner en peligro la norma.

"Ante un problema como éste, hay que levantar la mirada y no pensar en el cálculo electoral. Se trata de decir si se está a favor o en contra de la trata de mujeres, de la prostitución", ha espetado la vicesecretaria general del PSOE, que ha acusado al PP de moverse por intereses partidistas en lugar de defender los derechos de las mujeres.

Sobre la postura de Unidas Podemos, Lastra ha dicho que no ha hablado todavía con este partido, pero ha recordado que en 2019, cuando el PSOE presentó una PNL para abolir la prostitución, la formación morada "se fracturó" a la hora de votar.

"Unas votaron a favor y otras en contra, pero la posición actual de UP no la conozco. Lo que sé es que no quisieron apoyar nuestra enmienda de abolición de la prostitución y persecución del proxenetismo en todas sus formas y es ahora cuando tienen que decir si la quieren abolir o no y si quieren perseguir al proxeneta o no", ha señalado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que la propuesta del PSOE sumará a los esfuerzos del Gobierno de abolir la prostitución y ayudará a continuar con el debate para llegar a un consenso.

En declaraciones a Radiocable, la ministra, que ha mostrado su alegría por la aprobación ayer del dictamen de la ley del solo sí es sí, ha asegurado que la proposición de ley "acompaña" a una labor del Ejecutivo en el sentido de la abolición de la prostitución.