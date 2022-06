"He registrado esta misma tarde mi renuncia al acta de diputada en el Congreso. Soy completamente vuestra". Con esta frase comenzó Macarena Olona el mitin que ofreció en Sevilla junto al presidente de su partido, Santiago Abascal, la tarde del viernes. Dijo una verdad a medias. La candidata de Vox en Andalucía no ha registrado su renuncia al escaño, como es habitual cuando se anuncia que se deja el acta de diputado. Su renuncia real no será hasta el 14 de julio, día de la constitución del Parlamento andaluz. Si antes se arrepiente, fuentes de la Cámara confirman que podría retirar ese papel y seguiría siendo diputada nacional.

El escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de España, se dirige a la Mesa del Congreso de los Diputados "para manifestar su voluntad de renunciar al acta de diputado nacional a Cortes, con fecha de efectos del día de la constitución del Parlamento andaluz, luego de la celebración de las elecciones autonómicas" del 19 de junio. El escrito, firmado por Olona, no contiene la fórmula habitual de renuncia, que suele hacerse efectiva el mismo día. Vox no aclara por qué esa retirada en diferido. Fuentes de la Cámara admiten que podría retirar ese escrito cuando quiera y su baja no sería efectiva. Es revocable, confirman los servicios jurídicos del Congreso. La ley electoral andaluza señala que los diputados al Congreso son incompatibles pero no inelegibles. Se puede ir en una lista al Parlamento andaluz ocupando escaño nacional pero no tomar posesión como diputado autonómico. Para comparar, las últimas renuncias en el Congreso, como la de Pablo Montesinos el pasado 21 de abril, son efectivas sobre la marcha. "Por el presente escrito comunica la renuncia al acta de diputado con efectos al día de hoy", redactó el exdirigente del PP. En el caso del presidente de los populares, Pablo Casado, igualmente se dirige a la Mesa del Congreso para presentar su renuncia con efectos el mismo día que firma el escrito, el 4 de abril. Al calor de la cocina: los candidatos andaluces pasan de gurús y eligen fontaneros Olona fue autorizada como candidata por la Junta Electoral de Granada pese a una denuncia por "fraude de ley" de la formación 'Andaluces Levantaos' y después de que el Ayuntamiento de Salobreña abriera un expediente para causar baja en el censo por "inscripción indebida". La líder de Vox se empadronó en el domicilio del presidente de Vox en la provincia, que meses después declaró que mentiría si dijera que vivía allí de forma habitual. Por otra lado, el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid ha convocado una vista pública el próximo 14 de junio para estudiar si suspende de forma cautelar el nombramiento de los miembros de la candidatura de Vox a las elecciones del 19-J. La medida se enmarca en una demanda presentada por un abogado que busca la anulación de varios artículos de los estatutos del partido liderado por Santiago Abascal, por entender que vulneran los principios de participación democrática que defiende la Constitución.