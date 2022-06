La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subió con 40 grados pasadas las nueve de la noche al escenario del parque municipal de Los del Río, en Dos Hermanas (Sevilla) apeló directamente a las familias socialistas indecisas para que el próximo domingo vayan a votar. El área metropolitana de Sevilla, con ciudades tan importantes como Dos Hermanas (133.168 habitantes) y Alcalá de Guadaíra (75.000), han sido feudos históricos del socialismo en una provincia donde este partido nunca ha perdido hasta ahora las elecciones. El deterioro de su fortaleza, eso sí, se ha ido viendo en las últimas convocatorias electorales.

El PP se ha marcado el reto de ganar por primera vez en el puntito rojo perenne de todas las noches electorales, la provincia sevillana, pero tiene un competidor con muchas ganas por la izquierda, Por Andalucía, la suma de IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Eso dejó claro Díaz, que pese a su tensión baja y a que en mitad de uno de los fuertes aplausos que arrancó soltó como un suspiro un “Estoy que voy a morir”, puso en pie el auditorio, con unas 3.000 personas, según los asistentes.

El PP lleva toda la campaña pidiendo el voto útil de los socialistas dudosos, de los desencantados con Pedro Sánchez, acentuando un perfil de Moreno como hombre de centro moderado para ensanchar su base electoral por la izquierda. La gallega, que comenzará en julio su proyecto de escucha activa para su proyecto político Sumar y que ya declaró el pasado sábado que está “dispuesta a dar un paso para ganar España”, pidió a las familias socialistas y de izquierdas de este cinturón rojo que se movilicen y que vayan a votar por Andalucía.

“No podemos cambiar las cosas de un día para otro”, admitió la vicepresidenta, pero “vale la pena votar”. Díaz aseguró que solo Por Andalucía puede gobernar para cambiar la vida de la gente, para defender a las clases trabajadoras. La ministra de trabajo estuvo precedida de dos de sus compañeros en el Consejo de Ministros, Alberto Garzón e Ione Belarra, dirigentes de IU y Podemos, que tuvieron que salir corriendo.

“Os pido con todo el cariño que si tenéis dudas votéis a Inma Nieto, por Andalucía, por la libertad, que sí es posible cambiar las cosas”, invocó Díaz, que negó que exista el llamado “milagro económico andaluz”. “Esto no va de milagros ni de invocar a la Virgen del Rocío”, sostuvo señalando el 20% del paro andaluz, “no va de vírgenes, va de realidades y se llama gobernar para el pueblo”, concluyó, avisando que “vale la pena votar”. Su catálogo como ministra apoya su discurso, los ERTE, la subida del salario mínimo, los derechos para las empleadas del hogar y la reforma laboral, se despliegan en cada mitin de la izquierda andaluza.

La radical Meloni

Díaz se refirió a la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, que acompañó a Vox el pasado domingo en un mitin en Marbella. "El discurso daba miedo, nos decía que ellos son el partido de las familias andaluzas, la familia natural", repasó la dirigente de izquierdas, "Vox tiene un programa oculto radical que tienen que esconder porque si de verdad se hiciera público nadie le votaría", avisó, llamando a votar "con amor, con libertad, por todas las familias".

Me he emocionado en Dos Hermanas pidiéndole una oportunidad a toda la gente trabajadora de Sevilla y de Andalucía para @InmaNietoC y #PorAndalucía.



El 19J hay que votar para gobernar. En democracia no mandan las encuestas, manda la ciudadanía. pic.twitter.com/ualN6pipsT — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 14 de junio de 2022

La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, defendió a los sindicatos, atacados por Vox, apeló a las mujeres, “las que van a sacar adelante estas elecciones”, a los colectivos sociales, al movimiento LGTBI. “Esto hay que pararlo en seco”, avisó sobre la extrema derecha y “todas las barbaridades que dice”. “Solo el pueblo salva al pueblo”, proclamó, buscando el voto de los votantes socialistas “enfadados” porque “el PSOE, en sus últimos tiempos, hizo las cosas mal”. A ellos pidió que permanezcan en el bloque de progreso y no olviden que el PP “homologó algunos de los delirios de Vox a cambio de mantenerse en el poder”.

El parque donde se celebró el mitin estaba lleno que no dejaron de gluglutear en los mejores momentos del mitin, incluso una de las aves subió al escenario mientras intervenía una enérgica Esperanza Gómez, que encabeza la lista de Por Andalucía en Sevilla, y que reivindicó que "la izquierda no está dividida". "Nada de división, estamos juntos, estamos unidos y estamos aquí", defendió la líder de Más País, que confesó que si hace un año le cuentan esta foto no se lo habría creído. "Sabéis como están las urnas hoy, están vacías, quieren que no vayamos a votar, que nos resignemos y hay que decirlo, somos más, somos más que ellos", llamó a votar el domingo.

El candidato que postuló Podemos, Juan Antonio Delgado, que encabeza la lista por Cádiz, aseguró que Moreno "ha vendido la piel del oso antes de cazarlo". "Os acordáis de Arenas, que se hizo las camisetas de presidente y las tendrán ahora para limpiar los cristales, que son muy buenas para eso". "Vox es el PP sin filtros", dijo el diputado nacional y guardia civil en excedencia. "Tenemos que volver nosotros a escribir la historia de Andalucía. Que no nos la escriba ni los periódicos, ni el Ibex, ni los que vienen a caballo", cerró su intervención.