El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido de que España, junto con Corea del Sur, Taiwán y Singapur, "está en la cola del mundo" en la tasa de natalidad.

"En Europa, el único país peor que nosotros en natalidad es el Vaticano, no hay otro", ha asegurado el portavoz de Vox durante la inauguración de la sesión de trabajo 'El invierno demográfico: ¿Podemos parar el suicidio demográfico de España?' en el Congreso de los Diputados.

A pesar de ello, Espinosa de los Monteros ha recordado que en España "se siguen produciendo casi 100.000 abortos al año constantemente desde 1985" y que el Estado "invierte más en la muerte que en la vida".

"Ese es el estado moral en el que vivimos. Lo más trágico es que en un escenario de tanto gasto público la única política de familia que ha tomado este Gobierno es recortar la pensión a las madres trabajadoras, perseguir a quienes ofrecen alternativas a la vida, introduciendo en el Código Penal el delito de acudir a una clínica abortiva para intentar ofrecer soluciones a las madres embarazadas que piensan abortar; y la política de fronteras abiertas que ve en la inmigración masiva la única solución al invierno demográfico", ha criticado.

Así las cosas, el portavoz de Vox ha defendido que el futuro "pasa por volver a dar prestigio a la paternidad y la maternidad". "No hay nada más valioso que traer hijos al mundo. Desde Vox tenemos la firme voluntad de poner en marcha leyes que protejan a la familia y con visibilidad e impulso político a través de un Ministerio de Familia", ha propuesto.

Aunque ha reconocido que "no hay una solución mágica", ha subrayado que, cuando esté en su mano, Vox adoptará "todas las medidas" que han visto funcionar en los países de alrededor de España. "Debemos ganar la batalla de la vida y sembrar políticas de natalidad que contribuyan a hacer grande a España otra vez", ha sentenciado.

Las personas mayores de 65 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística facilitados por Espinosa de los Monteros, suponen más del 20 por ciento de la población española. Además, en España el año pasado murieron 113.000 personas más que las que nacieron y el número de nacimientos ha descendido un 28 por ciento en lo que va de década.

"Hoy se habla de familia, de suicidio demográfico, tenemos un problema grave y silenciado, ha llegado la hora de reconocerlo y afrontarlo", ha señalado el portavoz de Vox, destacando que esas "prioridades inaplazables" habían estado "renegadas" en las instituciones públicas porque el debate "había permanecido oculto por el consenso progre".

En sus palabras, el debate que lleva voy este viernes a la Cámara Baja sobre el 'suicidio demográfico' "es uno de esos que los políticos no quieren conocer". "Sin hijos no hay futuro. Es una obviedad que no se había escuchado nunca en el Congreso, ni en casi ninguna institución", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha asegurado también que el resto de formaciones políticas han sido invitadas a participar en las jornadas pero "ninguno ha querido participar". "Con la máxima humildad pensamos que Vox tiene la oportunidad de contribuir a un cierto cambio", ha concluido.