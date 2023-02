La fecha límite para llegar a un pacto sobre la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ era hoy. “El lunes tiene que estar todo ya bastante claro”, señalaron el pasado viernes en la dirección del PSOE. Los socialistas habían decidido dejar de margen el fin de semana para acordar con Unidas Podemos la modificación de la norma, que hasta el momento ha provocado la rebaja de penas de casi 400 agresores sexuales, pero el entendimiento ha sido imposible. Al mediodía, el partido de Pedro Sánchez registrará en solitario en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley.

Ambas partes coinciden, con matices, en que hay que subir las penas. El choque está en el cómo. Para el PSOE, la única vía consiste en incluir la violencia o intimidación en la graduación, y así aparece en su propuesta de reforma. Para Podemos, en cambio, un cambio de este tipo conllevaría la vuelta a los dos tipos que existían antes de esta polémica ley, abuso y agresión, y dejaría el consentimiento fuera del foco.

La propia Irene Montero, ministra de Igualdad, lo dejó claro en un acto de Podemos este domingo. “El consentimiento no se toca”, dijo. “Están siendo muy difíciles”, reconoció. Tras conocer la noticia de que los socialistas habían decidido no esperar más, fuentes de su departamento dejaron patente su malestar, informa Patricia Martín. "Es una decisión del PSOE que no nos ha comunicado. Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo, [los socialistas] decidan romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación. Estamos preocupadas porque el PP y el PSOE sumen sus votos para volver al esquema de la violencia o la intimidación. El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo 'solo sí es sí' y vamos a hacer todo lo posible para que siga en el centro del Código Penal", señalaron en Igualdad.

No habrá ruptura

La coalición del PSOE y Unidas Podemos, la primera en el Gobierno central desde la II República, ha vivido numerosos choques en estos tres años de legislatura: la ‘ley trans’, la de vivienda (aún no aprobada), la marcha de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, la guerra de Ucrania o la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia, entre otros. Todas estas crisis se han acabado resolviendo mejor o peor, o al menos tapando. Esta vez, ambas partes inciden en que la ruptura no está encima de la mesa, pero la colisión llega en uno de los peores momentos posibles.

A cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, y con las generales esperando a finales de año, el goteo de rebajas de penas de la ley del ‘solo sí es sí’ trastoca los planes de Sánchez. Supone una vía de agua en una de las banderas de la izquierda, el feminismo, y eclipsa, en este año repleto de citas con las urnas, el discurso del presidente, que quería centrarlo todo en los buenos datos económicos, con la inflación y los precios de la energía muy por debajo de la media europea. En la dirección del PSOE reconocen que esta ley, de la que el Ministerio de Justicia (dirigido por los socialistas) es coproponente, les perjudica mucho más que otras controvertidas reformas, como la de la malversación.

La cuestión ahora es qué va a pasar en los próximos días. Unidas Podemos podría llegar a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria de la proposición del PSOE, según dijo el viernes Montero. Pero si los morados deciden votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa, los votos del PP serían imprescindibles para que salga adelante. En el partido de Alberto Núñez Feijóo se frotan las manos.