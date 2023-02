El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha cumplido su primer objetivo: resolver en apenas un mes el recurso mediático más longevo del órgano. El alto tribunal ha avalado por una mayoría de siete a cuatro la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace casi 13 años. La sentencia con los argumentos del pleno aún tardará, porque deberá ser redactada ahora por Inmaculada Montalbán.

El Constitucional comenzó este miércoles a deliberar un asunto que había pasado por tres ponentes (Elisa Pérez Vera y Andrés Ollero lo fueron mientras estuvieron en el órgano) y ahora verá una cuarta. A diferencia de otras ocasiones ha adelantado el resultado de la votación sobre el recurso contra la ley del aborto en vigor, nada más concluir la deliberación de la ponencia presentada por el magistrado Enrique Arnaldo, que fue el primero en exponer su punto de vista jurídica. Después los otros 10 magistrados que componen el pleno verbalizaron su parecer sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La ponencia ha decaído por siete votos frente a cuatro, en una primera representación de la nueva mayoría que impera en el tribunal, claramente progresista. Pese a que la práctica habitual en el Constitucional es que el ponente rehaga su sentencia siguiendo el criterio mayoritario, pero dejando constancia de su discrepancia con un voto particular, Arnaldo ha declinado hacerlo.

En consecuencia, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha designado como nueva ponente a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, para que proceda a elaborar una nueva resolución, que desestime el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en todos sus aspectos, mientras que la propuesta de Arnaldo pasaba por avalar lo fundamental de la ley, pero negaba la constitucionalidad de la forma en que la mujer gestante que decide abortar recibe información en un sobre, lo que en su opinión no garantizaba que hubiera visto. Se da la circunstancia de que la información que recibe la mujer en esa situación ha estado de plena actualidad por la polémica vivida en Castilla-León, tras el anuncio de vicepresidente, de Vox.

Varias semanas

El cambio de ponente supone que la sentencia en su integridad, que irá acompañada de los votos particulares de los magistrados que apoyaban la propuesta de Enrique Arnaldo, se demorará aún varias semanas. La nueva encargada de redactar la resolución con la que el Constitucional zanjará definitivamente este debate era una de las recusadas por los cinco exdiputados del PP, encabezados por Federico Trillo, para que quedaran fuera de las deliberaciones.

Ese fue el primer punto con el que el pleno empezó a marcar postura, después de que se rechazara la abstención de Concepción Espejel, que quería apartarse por haber participado hace 12 años en los trabajos que realizó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para informar sobre el anteproyecto de ley del aborto, aunque no llegó a hacerlo. Ese era justo el motivo alegado contra Montalbán para intentar que se apartara del debate.

Reacción del Gobierno

El hecho de que aún no se conozca la sentencia en su integridad no ha impedido una rápida reacción vía Twitter de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se felicita por la decisión, pide que "nunca más pasen 13 años poniendo en duda un solo derecho de las mujeres" y anuncia que "la semana que viene" el Ejecutivo ampliará "derechos sexuales y reproductivos con la nueva ley del aborto".

La Ley del Aborto es constitucional. Que nunca más pasen 13 años poniendo en duda un solo derecho de las mujeres. Y la semana que viene ampliamos derechos sexuales y reproductivos con la nueva Ley del Aborto.



Que viva la lucha feminista pic.twitter.com/f4Z88IktjX — Irene Montero (@IreneMontero) 9 de febrero de 2023

Precisamente en la nueva ley se recupera que las mayores de 16 años no necesiten permiso de sus padres para abortar, un extremo que no ha debatido el Constitucional al entender que como ya no está en vigor, porque fue modificado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ya no se pronunciará. Solo lo hará en futuros recursos de inconstitucionalidad que pueda recibir el futuro texto.