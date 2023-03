La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera este sábado "al cajón de la propaganda" para anunciar una ley de paridad que le ha instado a aplicar ya en su propio consejo de ministros: "Que lo reduzca garantizando esa paridad, porque hay igual número de malos ministros y de malas ministras".

Gamarra, quien ha participado este domingo en Teruel en el acto de presentación de Emma Buj como candidata a revalidar la alcaldía, se ha referido a esa propuesta que este sábado Sánchez "se sacó de la chistera" para imponer la paridad por ley en "los centros de decisión", lo que incluye el consejo de ministros y la dirección de las grandes empresas.

Para Gamarra, Sánchez debería comenzar por "reducir su gobierno, que aunque les quede poco tiempo, lo estamos pagando todos", ha lamentado.

"¿Qué hacemos allí donde somos más?, ¿tenemos que salir de ahí?", se ha preguntado Gamarra, quien ha puesto como ejemplo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, donde hay más mujeres que hombres.

Pero es que además, ha agregado, "de nada sirven" medidas como la anunciada este sábado si "no investiga una supuesta trama de corrupción", en referencia al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, "el Tito Berni".

Para Gamarra, el partido "que ha hecho bandera de abolir la prostitución" ahora "tapa que hay mujeres prostituidas porque miembros de esa trama eran cargos del PSOE".

Un caso que "abochorna" y que recuerda a "las páginas más oscuras de la corrupción", entre la que ha citado el caso Roldán y el de los ERE.

Y que afecta el PSOE, al Congreso "y a la credibilidad de las instituciones", motivo por el que es "inexcusable" aprobar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que no puede entender, ha dicho Gamarra, que los socialistas no vayan a apoyar, "y los socios de coalición tampoco".

A su juicio, en el PSOE "saben perfectamente" quiénes eran esos diputados que participaban en las fiestas de "el Tito Berni", y por eso le ha instado a decir quiénes son y que den "las explicaciones oportunas".

"No vale con autoproclamarse el gobierno más feminista de la historia si tus hechos y tus leyes son las que mas daño han hecho a las mujeres", ha enfatizado.

En la semana previa a la celebración del Día de las Mujeres, el 8 de marzo, Gamarra ha vaticinado que va a haber "mucho bla, bla, bla" de hasta donde estas pueden llegar y cómo reforzar su presencia.

Pero además, ha lamentado que esta semana también empiece "sin disculpa, rectificación ni responsabilidad" en lo que respecta a las rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores por la entrada en vigor de la ley del solo si es si.

La toma en consideración de la ley (presentada por el PSOE) para que "ningún delincuente se pueda beneficiar" de las rebajas de penas se va a producir el martes e Irene Montero no la va a apoyar y aun así seguirá siendo ministra de Igualdad, ha lamentado la también portavoz del PP en el Congreso.

"Las mujeres españolas no nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra de Igualdad" y por eso ha invitado a Sánchez a hacer que Montero "no se siente en el consejo de ministros el 8 de marzo". Eso no sucedería, a su juicio, "en ningún país de Europa".

Gamarra ha insistido, finalmente, en la necesidad de "buscar un feminismo que no sea motivo de división sino de unión", y que la igualdad sea algo "compartido por todos y no un eslogan o una pancarta".