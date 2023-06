El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que España "es un país tan fuerte que ha aguantado cinco años de duro sanchismo", aunque ha advertido de que "no es tan fuerte como para aguantar nueve años".

"Bismarck decía que España es el país más fuerte del mundo, porque llevamos siglos atacándonos nosotros mismos y nunca conseguimos destruirnos, pero es que Bismarck no conocía a Pedro Sánchez", ha señalado Bendodo en su intervención en el comité ejecutivo del PP de Marbella. Ha acusado a Pedro Sánchez de "hacer de la mentira su mayor patrimonio", ya que "dijo que no pactaría con Podemos, que iba a proteger el Estado y que nunca pactaría con Bildu", por lo que, "cuanto antes pase a la oposición, mucho mejor".

"Los partidos de fútbol tienen dos partes y se deciden en la segunda. Hemos jugado la primera el 28 de mayo y hemos ganado por 760.000 votos, por 2 a 0. El lunes empieza la segunda parte y no podemos permitir que nos remonten. No estará completa la faena si no la rematamos el 23 de julio", ha advertido.

Según Bendodo, Alberto Núñez Feijóo "aspira a poder hablar con normalidad con el nuevo PSOE que salga de las urnas", porque "la primera víctima de Pedro Sánchez es el PSOE de toda la vida, y ahora es el partido sanchista". Por ello, "socialistas históricos se remueven en sus asientos", como Alfonso Guerra, que "ha dicho que abandonar el socialismo liberal que había impregnado la acción del PSOE durante 140 años para sustituirlo por una alianza con radicales, populistas, independentistas y los herederos del terror es un cambio brutal en la tradición del PSOE".

"Un tramposo"

"A Sánchez solo le quedan los sanchistas, el CIS trucado y la ideología populista impregnada de Podemos que es la que está aplicando", ha dicho el dirigente popular, que espera que "España pase página y pueda volver a ser el país que siempre fue". Ha calificado a Sánchez como "un tramposo" y se ha preguntado "qué se puede esperar de un presidente del Gobierno que quiere que los españoles no puedan ir a votar" al convocar las elecciones el 23 de julio, porque "todo lo confía a que los españoles no voten y pueda mantenerse en el Gobierno".

Bendodo ha achacado el anuncio de los comicios el pasado lunes al intento de "tapar el mensaje de que el PP había ganado" las elecciones municipales, a que "los suyos se comían" a Sánchez y a que, "si llega a diciembre, no habría sido candidato, porque los suyos no le dejaban".

Tras el resultado de las municipales, "lo normal es que un dirigente del partido que ha perdido levante el teléfono y le dé a Feijóo la enhorabuena por haber ganado", aunque Sánchez "no ha llamado a Feijóo para felicitarle, pero tampoco ha llamado a Page por ganar en Castilla-La Mancha, así está el PSOE".