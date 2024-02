Ayuso rechaza el perdón condicionado a Puigdemont: “No hay que indultar nunca a nadie que haya cometido graves delitos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido este martes contundente respecto a la polémica que acompaña al PP desde este pasado fin de semana, en el que fuentes de la dirección del partido reconocieron haber analizado durante 24 horas la propuesta de amnistía de Carles Puigdemont e insinuaron que estudiarían un indulto si el dirigente de Junts se sometiera primero a la justicia española y abjurara de la unilateralidad. Ayuso, tras haber mostrado el lunes su rotundo apoyo a Feijóo, hoy ha rechazado la posibilidad de perdonar las penas bajo ninguna circunstancia: “No hay que indultar nunca a nadie que haya cometido graves delitos”.

La dirigente madrileña repitió el lunes, como en otras ocasiones, que con Junts no va "a ningún lado", y solo apuntó que el indulto sería posible si se llegara a "un escenario Z" que queda aún muy lejos. Insistió a su vez en que no había giro alguno en la postura de Génova respecto al independentismo. Pero este martes su respuesta a los medios de comunicación matizaba incluso ese escenario. "Yo creo que no somos nosotros los que tendríamos que estar hablando de condonaciones, es la justicia española la que decide quién tiene que cumplir unas penas u otras", ha apuntado, para después rematar: "Eso de que nos pongamos los políticos a condonarnos deudas y penas me parece horroroso, así que no quiero entrar por ahí, es que yo no lo veo, no lo contemplo".

En el entorno más cercano a la presidenta madrileña hacen lo posible para que no surjan fisuras en la relación con su jefe de filas y no se pueda interpretar lo contrario. De hecho, el lunes fue la primera baronesa autonómica en salir públicamente a respaldar a Feijóo, y a escasos días de que se celebren las elecciones gallegas, que son fundamentales por lo que representan para el líder del PP nadie en el partido, tampoco Ayuso, quiere abrir la puerta a posibles desavenencias internas respecto a este asunto. Pero lo cierto es que este martes ha quedado claro que la posibilidad del indulto, que ha generado mucha incomprensión en las filas del PP estos últimos días, está muy lejos de ser aceptada por la presidenta madrileña.

Estrategia de la izquierda en campaña

Ayuso, en cualquier caso, ha vuelto a arremeter contra el PSOE por este asunto, reiterando el "trilerismo" del que acusa al Gobierno y a sus "22 ministros" y encapsulando la polémica en una estrategia de campaña de los partidos de la izquierda. "A cinco días de unas elecciones, todos los secretos del Estado salen a la luz (...) Tiene que ser justo ahora. Estamos que si la abuela fuma, que si tal, ¿quién se cree esto? ¿La izquierda puede ir a las elecciones como el resto o tenemos que acostumbrarnos a esto?".

Algo similar ha hecho con la confesión de Marta Rovira, la dirigente de ERC que huyó a Ginebra, y ha explicado esta mañana en la Cadena SER que el PP también mantuvo conversaciones con ERC para la investidura. "¿Qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer?", ha sentenciado Ayuso, siguiendo la misma línea marcada por Génova, que tras las declaraciones de Rovira ha asegurado que su formación "nunca ha entablado negociaciones con ERC" y que todo se reduce a una conversación "coloquial" entre el diputado popular Carlos Floriano y una diputada de ERC en el mes de agosto.

Respecto al nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, Ayuso ha aplaudido con ironía la noticia, recordando que ella misma "ha dicho claramente que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, es consciente de todo lo que pasó en Cataluña, y ahora podrá ejercer libremente su trabajo y demostrar que tiene palabra".