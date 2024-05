Miles de personas exigen en Palma defender el catalán frente a las medidas del PP y Vox

Bajo el lema Sí a la llengua!, la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua han convocado este domingo a una concentración para defender el catalán. La Diada per la Llengua y la llegada de la flama del Correllengua han confluido frente a la plaza de la Porta Pintada.

La Diada per la Llengua ha empezado a las cinco y media de la tarde cuando se ha recibido la flama del Correllengua por parte de la Obra Cultural Balear (OCB), Joves de Mallorca per la Llengua y representantes de la sociedad civil. Entre los primeros en llegar, la presidenta del Congreso Francina Armengol y el expresidente del Govern Francesc Antich. Han seguido camino de la plaza Major por la calle de Sant Miquel.

Allí estaba previsto celebrar el acto central con la intervención de Mar Grimalt y Miquela Lladó encargadas de leer el Manifiesto del Correllengua y de Pau Emili Muñoz, presidente de Joves de Mallorca per la Llengua, con la lectura de su manifiesto en el que han clamado por un compromiso de todos por la defensa del catalán. Antes, los asistentes han levantado mapas de Mallorca que se han repartido antes, una acción colectiva que ha marcado la concentración.

"Sin miedos ni complejos"

“Nos falta reivindicar todavía más nuestros derechos lingüísticos”, ha reconocido Grimalt en su discurso, esgrimiendo a continuación las razones. “Queremos unas Islas Baleares donde la lengua catalana sea una herramienta de cohesión social”, “poder usarla siempre, sin miedos ni complejos”y “más medios de comunicación en catalán” y apoyo para los existentes. A las instituciones, el joven les ha reclamado “un compromiso con la plena recuperación de nuestra lengua y que se abandonen las políticas de odio y ataques hacia el catalán”.

Tras Muñoz ha llegado la intervención del presidente de la OCB, Antoni Llabrés. Tras su discurso otra vez se han alzado los mapas de Mallorca y a continuación se ha entonado la Balanguera. Un baile popular con Música Nostra ha cerrado el acto.

La concesión del título Real a la Acadèmi de sa Llengo Baléà ha encendido todavía más la polémica en Mallorca.

Hacía cinco años que no se celebra la Diada, desde 2019, por eso la OCB había previsto una gran movilización social marcada por las políticas implantadas en materia lingüística por el Govern que han provocado un rechazo social que se ha querido externar saliendo a la calle. Además esta Diada per la Llengua viene marcada por una unión intergeneracional al contar con Joves de Mallorca per la Llengua y un elevado apoyo de entidades sociales.