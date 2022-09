El principal problema actual que tiene el cultivo del tabaco en su desarrollo son los nematodos. Los nematodos son unos gusanos redondos microscópicos que viven en los suelos y uno de los principales caballos de batalla de los productores de planta de tabaco. Afectan sensiblemente al cultivo y tienen consecuencias importantes en el rendimiento, la calidad y la rentabilidad de las explotaciones. Por eso la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) desde su constitución viene realizando constantes investigaciones para encontrar la variedades de plantas más resistentes a fitoparásitos. Mano a mano con veteranos cultivadores, Cetarsa realiza ensayos para encontrar el tipo de planta a la que menos le puedan afectar estos agentes patógenos. Un ejemplo de esta lucha es Francisco Vaquero, cultivador de Rosalejo, quien cuenta en su explotación con algunas hectáreas dedicadas a los ensayos de nuevas variedades que en el futuro serán las variedades comerciales de tabaco para entregar semilla a los cultivadores. La relación con los técnicos de la compañía es excelente y fructífera en la consecución de los objetivos anuales previstos.

¿Cuántos años lleva cultivando tabaco? ¿Viene de familia tabaquera?

Llevo cultivando tabaco rubio desde el año 1987. El tabaco negro desde que me salieron los dientes. Mi familia es heredera de una honda tradición tabaquera en la comarca del Campo Arañuelo, concretamente en Rosalejo. En la actualidad, cultivo 25 hectáreas de tabaco.

Lleva usted 40 años en el mundo del tabaco ¿Ha cambiado mucho la forma de cultivar en estas cuatro últimas décadas?

Sí, bastante, ya no estamos como antes. El sector se ha mecanizado por completo. Antes todas las labores se realizaban a mano. Labrábamos con los mulos. Hacíamos los surcos y se ponía la planta a mano. Regábamos con la azada. No había charcas en las parcelas y teníamos que hacerlo por turnos, por ejemplo de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana. Teníamos que cortar la tierra con la azada. Después llegaron los aspersores y los tractores para realizar los trabajos en campo se siembra y repele. El único trabajo que se hace ahora in situ es el de quitar las malas hierbas.

En Cetarsa se realizan ensayos para la búsqueda de variedades resistentes. ¿Cómo es el proceso?

Cetarsa nos está permitiendo conseguir variedades resistentes a los nematodos y a los hongos. La normativa recientemente nos prohíbe el uso de químicos por completo para luchar contra la plaga. Si no fuera por Cetarsa tendríamos que dejar el cultivo de tabaco, porque el nematodo se come las raíces. Gracias a las variedades que ha desarrollado a base de ensayos nos va bien. Desde el año 1988 comencé a probar con las nuevas variedades y lo sigo haciendo en la actualidad. Lo que hago es preparar un trozo de terreno, donde siembran las nuevas variedades y yo se las riego, y ven cuál es la más resistente y más kilos de tabaco ofrece. En todos estos años hemos vivido una mejora de las variedades, consiguiéndose algunas muy buenas. Quienes no siembran variedades antinematodos tienen el riesgo de ver mermada su cosecha.

¿Se ha conseguido eliminar los nematodos de este cultivo?

Estamos probando. Este año he sembrado dos hectáreas de una variedad nueva, que es más resistente. A ver qué resultados me da. Cuando repele veré si me produce más kilos o menos kilos. Los técnicos realizan un apoyo importante en la realización de las pruebas de las distintas variedades desde que ponen plantas hasta que se repelan.

¿Qué factores influyen en la salud de una planta de tabaco?

El principal es el nematodo que cría en agallas de las raíces, dando lugar a las porrillas que no dejan desarrollar la planta. También ataca al tabaco la araña, el piojo o unas especies de pulgas que han aparecido recientemente. Este año nos han prohibido el uso de fitosanitarios, lo que complica mucho la cosa.

¿Qué papel determina el suelo en la calidad del tabaco?

Hay suelos con mejor calidad que otros y que se ve reflejado en la producción final de kilos. También influye el abonado. Yo tengo suelos de tres clases: tierra de vega, tierra arenosa y arcillosa. Las tres me ofrecen un tabaco similar, aunque unas requieren más gastos que otras. Ya tengo maquinaria de repelar, tractores y aperos.

¿Cómo ha visto la cosecha de este año?

Este año está muy desigual, alternándose tabacos muy inferiores con otros, porque ha hecho mucho calor y ha habido que regar mucho. Las cosechas no están como otros años.

¿Qué papel juega el cultivo y Cetarsa en la economía de la zona productora?

Es importante, aunque necesitamos mejores precios para el tabaco. De lo contrario el cultivo va a desaparecer. Los gastos están subiendo mucho: luz, combustibles, abonos, agua…