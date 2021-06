Son 11 niños y adolescentes que están ahora mismo en el centro de menores de Ceuta y que deben salir de allí por falta de espacio y llegar a Extremadura, donde serán acogidos en el sistema de protección regional. No obstante, desde la Junta aún no han comunicado que este proceso se haya llevado ya a cabo. Es la medida aprobaba por el Gobierno central y la comunidades autónomas tras la crisis migratoria vivida hace unas semanas en la frontera entre Marruecos y la ciudad ceutí, que provocó la necesidad de acoger a cientos de menores que llegaron no acompañados, esto es, sin ningún adulto que se hiciera cargo y pudiera cuidar de ellos.

Los niños y adolescentes que se esperan en Extremadura no son los que llegaron recientemente, sino aquellos que ya estaban dentro del sistema de protección de Ceuta y residen allí en un centro, donde las plazas son limitadas (240). Por eso se van a repartir 200 entre las diversas comunidades (de ahí salen los 11 de la región), los cuales también llegaron no acompañados, pero no en esta ocasión.

De este modo, será la red de Centros de Menores de Acogida (CAM) de la Junta, así como los pisos tutelados, los recursos disponibles.