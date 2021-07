No será la primera ola del calor del verano, porque no se prolongará lo suficiente para alcanzar esa categoría, pero lo que pasará en estos dos próximos días sí es el primer aviso por altas temperaturas de la temporada, que serán muy altas especialmente el domingo con valores de hasta 42° que dejarán una sensación térmica de 43° en puntos como Badajoz entre 13.00 y las 20.00 horas.

La escalada del termómetro que se anticipó el jueves ya ha sido evidente este viernes con el primer aviso amarillo en las Vegas del Guadiana por máximas de 38°. Se irá intensificando hoy y mañana en gran parte la región, donde se prevé que la alerta amarilla se extienda y que se vaya tornando en naranja a medida que suba el termómetro. Lo hará hasta los 42°, aunque desde la Aemet advierten de que se podría rebasar esa cifra.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activó este viernes la alerta por altas temperaturas este fin de semana. La alerta naranja se activa para hoy en Las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y Siberia-Serena. Ya se alcanzarán los 41° en Badajoz. La temperatura también alcanzará esos valores, y el mismo nivel de alerta, naranja, el domingo para la zona del Tajo-Alagón, en la provincia de Cáceres, así como para la zona de Villuercas y Montánchez.

Además se ha activado la alerta amarilla para hoy en La Siberia y la zona sur de Badajoz, así como en Tajo, Alagón, meseta cacereña, Villuercas, Montánchez y zona norte de la provincia de Cáceres donde se esperan temperaturas entre los 37° y 39°. La alerta amarilla está activada igualmente para mañana (de 13.00 a 20.00 horas) en la zona sur de Badajoz, y en el norte y meseta, en Cáceres, por máximas previstas oscilarán entre los 38-39 grados, aunque en la capital podrían llegar a los 40 °.

Los modelos que había disponibles este viernes en la Aemet recogían que la sensacion térmica podrá superar a los valores del termómetro, con 42° en Badajoz o 41° en Mérida, Almendralejo y Don Benito. Para mañana domingo esa percepción del calor se disparará hasta los 43°en Badajoz, Mérida, Don Benito, Herrera del Duque o Castuera, pero también en puntos de la mitad norte de la región como Plasencia o Navalmoral de la Mata. La sensación será de 42° en Coria o Navalvillar de Pela y se percibirán 41°en zonas como Cáceres, Trujillo, Guadalupe o Zafra.

«No es ola de calor, es un episodio de altas temperaturas porque la duración, la persistencia y la extensión no son muy acusadas», puntualiza el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Manuel Lara. De hecho, la previsión que hay para el próximo lunes en los modelos que tienen ahora, plantea un escenario muy diferente con un descenso muy acusado de las temperaturas que puede superar los 10 grados de diferencia . Y eso es lo más positivo de este primer episodio de calor del verano, junto con el hecho de que las temperatura mínimas se mantendrán en valores más estables.

Las mínimas se contienen

«La duración en el tiempo es muy importante porque va a permitir que las máximas no vayan acumulando mucho calor», recuerda el portavoz. Pero también que las temperaturas mínimas no lleguen a situarse en 24° o 25°, porque luego necesitan un tiempo para que el descenso sea perceptible. «Serán valores muy llamativos, pero principalmente en esas horas centrales del día. Y si las temperaturas mínimas no van a ser muy altas, el cuerpo podrá descansar», explica Lara. «Son episodios normales en esta época, pero hay que extremar la precaución y seguir la evolución de las alertas», avisa el experto de la Aemet.

Lo mejor es que la predicción de la Aemet no prolonga más allá de mañana la previsión de altas temperaturas y el lunes los termómetros se situarán en torno a los 30° en toda la región, con valores que se quedarán incluso por debajo en algunos puntos. Lo malo es que en los modelos disponibles se atisba un nuevo pico en los termómetros que podría alcanzarse el próximo fin de semana.

El peligro de incendios también aumenta

El termómetro y el riesgo de incendios van de la mano y si el mercurio sube, el riesgo a que un fuego se desencadene, también. Así que el aviso por altas temperaturas de este fin de semana va de la mano del aumento del riesgo de incendios en la región, que será ‘extremo’ o ‘muy extremo’ (los dos valores máximos que contempla el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, EFFIS) según la previsión para mañana domingo, coincidiendo con el pico de este episodio de altas temperaturas y que se sitúa hoy en riesgo ‘muy alto’ en toda la región y ‘extremo’ en puntos de la provincia de Badajoz. Los modelos de la Aemet utilizan igualmente los valores máximos de su escala para el riesgo de incendios del fin de semana.

«El riesgo se dispara porque la humedad relativa será extraordinariamente baja, con poco viento e insolaciones fuertes», explica el portavoz de la Aemet en Extremadura, Manuel Lara. Eso significa que aunque el riesgo es elevado, la probabilidad de que se produzca o se extienda fácilmente es menor. Al igual que sucede con las altas temperaturas, «las persistencias también son aquí la clave», matiza el experto. «Es peor estar cinco días con 38° o 40°, que tener un pico de 42° como ahora. Venimos de una situación fresca, el ‘depósito de calor’ no está lleno y el estrés hídrico no es ahora muy acusado aún porque las temperaturas no han subido mucho. En otros años ya habíamos tenido otros episodios de 38°a estas alturas que», aclara Lara.