El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha mostrado hoy su preocupación por la situación epidemiológica que registran las localidades de Arroyo de la Luz, Madrigalejo y Hornachos. Cabe destacar que en las dos primeras ya se están llevando a cabo cribados masivos, mientras que en la tercera "se está estudiando su situación". "En los próximos días, en función de estos análisis, podremos tomar alguna decisión al respecto", ha advertido.

Por otra parte, y a preguntas de los medios, Vergeles ha descartado que de momento se vayan a aplicar medidas restrictivas en las áreas de salud de Plasencia y Badajoz. En concreto, el área de salud de Plasencia en su conjunto presenta hoy "unos indicadores muy positivos en el comportamiento de pandemia", al igual que la ciudad de Plasencia, ya que lleva "varios días respondiendo de forma muy adecuada y va disminuyendo la incidencia de la enfermedad". "Debemos medir mucho las medidas restrictivas que ponemos en marcha", ha subrayado el consejero, quien ha destacado que el área de salud de Coria también presenta un comportamiento “excepcional”.

Con respecto al la situación en el área sanitaria de Badajoz, Vergeles ha explicado que no hay "ninguna justificación desde el punto de vista del semáforo para adoptar ninguna medida". En la ciudad de Badajoz sí se podrían aplicar medidas para el control de horarios y aforos, pero se descartan por ahora. "Tememos que si cerramos el ocio controlado, las personas se nos vayan al ocio no controlado y lo que pudiera parecer positivo en un momento no sea tan positivo a la postre", ha señalado. "Las localidades grandes son muy difíciles de perimetral y en este momento, sin un cambio en el nivel de alerta, es difícil justificar alguna actuación en este sentido", ha subrayado.

Transmisión comunitaria descontrolada

En relación a la evolución de la pandemia en Extremadura, el consejero ha advertido que en estos momento hay una "transmisión comunitaria descontrolada" del coronavirus, de ahí que a pesar de continuar en el nivel de alerta 1, la situación sea "complicada". Actualmente "no se están diagnosticando todas las infecciones que hay", lo que lleva a algunas personas a preguntarse "como han cogido el virus", cuando lo que ocurre es que "en el ecosistema convivimos con el virus".

El responsable de la sanidad pública extremeña ha adelantado que la incidencia acumulada ascenderá hoy a 460 casos por cada cien mil habitantes a los 14 días y 269 casos a 7 días, unos datos que indican que "en los próximos días va a seguir creciendo". También ha avanzado que la tasa de positividad de las pruebas sube hasta el 9% y es "la más baja de toda la Península", sin embargo, está por encima del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Brote en una residencia

Por otra parte, el consejero ha manifestado su preocupación porque el virus pueda entrar de nuevo en las residencias de mayores: "Ni me lo quiero imaginar". Así se ha referido tras dar a conocer que el centro sociosanitario Santa Teresa de Jornet de Don Benito (Badajoz) notificó ayer un brote con cuatro positivos. Sobre este asunto, Vergeles ha señalado que dos usuarios y otros tantos trabajadores han dado positivo. A su juicio, este hecho significa que "el virus puede estar volviendo a entrar en las residencias de mayores y esto es algo que tenemos que proteger contra viento y marea".